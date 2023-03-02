Известную статую Русалочки измазали цветами российского флага

Камень, на котором стояла статуя одного из самых известных сказочных персонажей датского писателя Ганса Христиана Андерсена, был измазан краской, сообщил находившийся на месте журналист AFP.

Полиция Копенгагена сообщила AFP, что утром они посетили место происшествия и зарегистрировали акт вандализма.

Датскую статую Русалочки измазали цветами российского флага. Фото: IDA MARIE ODGAARD/AFP/Scanpix

«Район был обследован на предмет обнаружения улик», - сообщили в полиции, добавив, что в связи с инцидентом начато расследование. Вероятно, это чье-то заявление о поддержке Москвы и войны в Украине.

Статуя Русалочки представляет собой 175-килограммовую работу скульптора Эдварда Эриксена, вдохновленную знаменитым персонажем из одноименной сказки Андерсена 1837 года.

Статуя, расположенная на набережной в относительно изолированном районе, неоднократно подвергалась вандализму. Голову статуи крали в 1964 и 1998 годах, а руку отрезали в 1984 году.

В 1998 году статуя снова была обезглавлена, но позже голову вернули.

В 2020 году на статуе появилась загадочная надпись «расистская рыба».