Шведские СМИ вспомнили скандал с Веэрпалу: лыжные гонки в Эстонии умирают

В статье вспомнили произошедшие четыре года назад события, когда в ходе спецоперации под названием «Кровопускание» задержали в общей сложности 23 связанных с допингом спортсмена.

Однако издание сосредоточилось не на отстраненных спортсменах, а на Андрусе Веэрпалу, который на том чемпионате мира был в роли тренера.

Газета сообщает, что Веэрпалу был одним из немногих, связанных с допинговым скандалом людей, который продолжил отрицать свою вину. Хотя в его гостиничном номере были найдены запрещенные вещества, Веэрпалу объяснил это тем, что дверь его номера все время была открыта.

В 2020 году Веэрпалу признали виновным в способствовании употреблению допинга и назначили двухлетний запрет на соревнования. В данный момент срок наказания завершился и издание рассказало также о том, что олимпийский чемпион принимал участие в минувшем тартуском марафоне.

Ходят слухи, что в большой спорт собирается вернуться бывший ученик Веэрпалу Алексей Полтаранин, который, по сведениям, принимал допинг в номере Веэрпалу в Зеефельде. По данным шведских СМИ, 35-летний Полтаранин готовится к чемпионату в Казахстане и его долгосрочный план – вернуться в серию Кубка мира.

Что же касается эстонского лыжного спорта, то, исходя из статьи в Expressen, он умирает.

«Положение очень тяжелое. Никто не хочет финансировать федерацию, никто не хочет поддерживать национальную сборную. Ситуация сложная, поскольку эстонцы любят лыжный спорт, но не доверяют нашим лыжникам», - прокомментировал журналист Яан Мартинсон ситуацию в Эстонии.