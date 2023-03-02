В пятницу биржевая цена электроэнергии заметно снизится

Самой дорогой - 190,70 евро за мегаватт-час - цена будет в пятницу с 9 до 10 утра, а самой дешевой - между 1 и 2 часами ночи, когда этот показатель упадет до 21,53 евро за мегаватт-час.

В Латвии электричество в пятницу также будет стоить 97,91 евро за мегаватт-час. А вот в Литве электроэнергия будет немного дороже - 98,13 евро за мегаватт-час. В Финляндии электричество будет стоить на 16,7% дешевле, чем в Эстонии - 81,53 евро за мегаватт-час.

Самой дорогой в системе Nord Pool электроэнергия будет в пятницу во Франции, ее средняя цена составит 162,02 евро за мегаватт-час.

В ценовой зоне эстонской биржи электроэнергии Nord Pool в феврале средняя цена составляла 113,12 евро за мегаватт-час, что на 41,3 процента ниже, чем годом ранее, когда среднемесячная цена составляла 192,82 евро за мегаватт-час. Однако по сравнению с январем цена выросла на 14 процентов.

Последний суточный рекорд цен на электроэнергию датируется 17 августа 2022 года, когда средняя цена в Эстонии достигла 682,05 евро. Это на 36,2% больше, чем предыдущий дневной максимум в 500,61 евро, достигнутый неделей ранее, 8 августа. До них дневной ценовой рекорд был установлен 7 декабря прошлого года, когда цена достигла 469,03 евро.