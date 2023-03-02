Судебное решение в пользу Мазепина. Ему разрешено выступать в «Формуле-1» и других гоночных сериях

Россиянин остается под санкциями, однако, по решению суда, ограничительные меры не касаются его профессиональной деятельности как гонщика. Ему разрешено выступать в «Формуле-1» и любых других чемпионатах, чьи этапы проводятся в том числе на территории Евросоюза, разрешено въезжать в Евросоюз для исполнения своей профессиональной деятельности. Ему также разрешено заключать контракты со спонсорами, однако эти спонсоры не должны иметь отношения к его отцу, Дмитрию Мазепину. При участии в гонках он будет обязан выступать под нейтральным флагом, а также подписать документ ФИА о «нейтральности».