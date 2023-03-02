Лотман об истории с «Вагнером»: если EKRE бескорыстно распространяет российскую повестку, это, наверное, даже хуже

«Поскольку вопрос, на мой взгляд, настолько очевиден, и я всегда старался не участвовать в предвыборном метании грязи, я не счел нужным объяснять слишком простые, на мой взгляд, вещи», - написал Лотман в своем блоге.

Однако теперь он считает нужным высказать свое мнение, так как дискуссия разгорелась: «В центре внимания не то: где доказательства, что EKRE получала указания или средства от группы Вагнера или Кремля».

По словам Лотмана, в принципе можно даже поверить, что схожая идеология EKRE и Кремля - это совпадение, а также можно поверить, что эти идеалы могут привести к конкретным действиям (демонстрациям, кампаниям в социальных сетях, законодательным инициативам и т. д.).

«Сложнее поверить, что сходство заявлений и лозунгов - это совпадение. Различные группы в Европе с доказанными связями с Кремлем выступают с очень похожими сообщениями. Например, что помощь Украине вредна для страны и даже опасна, а украинские беженцы не те, за кого себя выдают», - пишет Лотман.

По словам Лотмана, вероятность того, что синхронность слов и действий EKRE с действиями Путина во всем мире была случайной, еще более мала.