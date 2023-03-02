По словам депутата Рийгикогу от партии «Отечества» Михаила Лотмана, фокус истории EKRE и «Вагнера» направлен не туда. Для него важно не то, получила ли EKRE инструкции или средства из России, а то, что делает EKRE.
Лотман об истории с «Вагнером»: если EKRE бескорыстно распространяет российскую повестку, это, наверное, даже хуже
«Поскольку вопрос, на мой взгляд, настолько очевиден, и я всегда старался не участвовать в предвыборном метании грязи, я не счел нужным объяснять слишком простые, на мой взгляд, вещи», - написал Лотман в своем блоге.
Однако теперь он считает нужным высказать свое мнение, так как дискуссия разгорелась: «В центре внимания не то: где доказательства, что EKRE получала указания или средства от группы Вагнера или Кремля».
По словам Лотмана, в принципе можно даже поверить, что схожая идеология EKRE и Кремля - это совпадение, а также можно поверить, что эти идеалы могут привести к конкретным действиям (демонстрациям, кампаниям в социальных сетях, законодательным инициативам и т. д.).
«Сложнее поверить, что сходство заявлений и лозунгов - это совпадение. Различные группы в Европе с доказанными связями с Кремлем выступают с очень похожими сообщениями. Например, что помощь Украине вредна для страны и даже опасна, а украинские беженцы не те, за кого себя выдают», - пишет Лотман.
По словам Лотмана, вероятность того, что синхронность слов и действий EKRE с действиями Путина во всем мире была случайной, еще более мала.
«Поэтому для меня важно не то, получала ли EKRE инструкции и средства из России (напрямую или через западных путинистов), а то, что EKRE делает. Если EKRE делает это бескорыстно, то, пожалуй, даже хуже: так они экономят российские деньги», - отметил он.