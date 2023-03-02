Эксперт: к сентябрю Euribor может вырасти до четырех процентов

Сейчас шестимесячный Euribor составляет 3,311 процента.

По словам Ааба, сейчас многие инвесторы в недвижимость ждут падения цен, чтобы снова начать скупать эти активы.

Вчера Департамент статистики сообщил, что, по предварительным данным, валовой внутренний продукт (ВВП), который характеризует эффективность экономики Эстонии, в прошлом году сократился на 1,3 процента, а в четвертом квартале ВВП упал на целых 4,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

«Давайте не будем пугаться этой цифры», - сказал Ааб в программе, комментируя квартальные результаты. По его словам, через несколько кварталов Департамент статистики Эстонии может скорректировать данные, и все может оказаться не так плохо, как кажется. В то же время, экономика находится в упадке, и это отражается на результатах компаний в различных областях.

Что касается высокой инфляции, Ааб сказал, что рост цен в Эстонии в основном связан с международными факторами, поскольку цены на продукты питания выросли во всем мире.