Экономический аналитик Кристо Ааб сказал в подкасте банка LHV Turutegijad, что к сентябрю Euribor, вероятно, может вырасти до четырех процентов, а затем начнет падать.
Эксперт: к сентябрю Euribor может вырасти до четырех процентов
Сейчас шестимесячный Euribor составляет 3,311 процента.
По словам Ааба, сейчас многие инвесторы в недвижимость ждут падения цен, чтобы снова начать скупать эти активы.
Вчера Департамент статистики сообщил, что, по предварительным данным, валовой внутренний продукт (ВВП), который характеризует эффективность экономики Эстонии, в прошлом году сократился на 1,3 процента, а в четвертом квартале ВВП упал на целых 4,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
«Давайте не будем пугаться этой цифры», - сказал Ааб в программе, комментируя квартальные результаты. По его словам, через несколько кварталов Департамент статистики Эстонии может скорректировать данные, и все может оказаться не так плохо, как кажется. В то же время, экономика находится в упадке, и это отражается на результатах компаний в различных областях.
Что касается высокой инфляции, Ааб сказал, что рост цен в Эстонии в основном связан с международными факторами, поскольку цены на продукты питания выросли во всем мире.
Euribor - базовая процентная ставка для межбанковских кредитных операций. Показатель означает процентную ставку, по которой банки кредитуют друг друга без залога. Ставка Euribor влияет на платежи по ипотечному кредиту и аренде, поскольку она добавляется к обычным процентам по кредиту.