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Месяц страха в Эстонии начался: в марте будет волна сокращений?

Лийна Лакс
Месяц страха в Эстонии начался: в марте будет волна сокращений?
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Зал ожидания Кассы по безработице.
Зал ожидания Кассы по безработице. Фото: Marko Saarm

Данные Кассы по безработице показывают, что за два месяца этого года было зарегистрировано больше безработных, чем в годы коронапандемии. Но, к счастью, одна цифра дает основание надеяться на лучшее. 

В феврале в Кассе по безработице зарегистрировались 6900 человек. Для сравнения: в феврале 2020 года это число составляло 6500, в 2021 – 5500. Аналогичная тенденция заметна и в январских цифрах. Но вот начался месяц, который стоит больше всего бояться.

«Март начался, и март - это месяц, которого мы ждали и боялись, - сказал советник по коммуникации Кассы по безработице Лаури Кооль. - Два предыдущих крупных кризиса научили нас тому, что март - очень важный индикатор. И во время экономического спада, и во время короны март был рекордным месяцем. Посмотрим, как пойдет на этот раз, безработица точно будет расти в течение нескольких месяцев. Сейчас у нас на учете 55 100 человек. В пик короны было чуть более 57 000, так что немного осталось. Конечно, у нас сегодня здесь также 6500 украинцев, которых не было во время коронакризиса. Все это немного меняет и искажает ситуацию».

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