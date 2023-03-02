Месяц страха в Эстонии начался: в марте будет волна сокращений?

«Март начался, и март - это месяц, которого мы ждали и боялись, - сказал советник по коммуникации Кассы по безработице Лаури Кооль. - Два предыдущих крупных кризиса научили нас тому, что март - очень важный индикатор. И во время экономического спада, и во время короны март был рекордным месяцем. Посмотрим, как пойдет на этот раз, безработица точно будет расти в течение нескольких месяцев. Сейчас у нас на учете 55 100 человек. В пик короны было чуть более 57 000, так что немного осталось. Конечно, у нас сегодня здесь также 6500 украинцев, которых не было во время коронакризиса. Все это немного меняет и искажает ситуацию».