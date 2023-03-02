Месяц страха в Эстонии начался: в марте будет волна сокращений?

Данные Кассы по безработице показывают, что за два месяца этого года было зарегистрировано больше безработных, чем в годы коронапандемии. Но, к счастью, одна цифра дает основание надеяться на лучшее.
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В феврале в Кассе по безработице зарегистрировались 6900 человек. Для сравнения: в феврале 2020 года это число составляло 6500, в 2021 – 5500. Аналогичная тенденция заметна и в январских цифрах. Но вот начался месяц, который стоит больше всего бояться.