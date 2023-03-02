Саммит G20 в Дели: Блинкен и Лавров поговорили впервые с начала войны в Украине

Госсекретарь США и министр иностранных дел России около 10 минут беседовали на полях саммита Большой двадцатки в Дели, и за это время, как отметили в Госдепартаменте США, Блинкен вновь дал понять Лаврову, что Америка намерена помогать Украине столько, сколько потребуется, и что России следовало бы вернуться к соблюдению договора СНВ, а также освободить посаженного в России в тюрьму американского гражданина Пола Уилана.

Это была первая встреча Лаврова и Блинкена с начала войны. В последний раз они разговаривали в Женеве в январе 2022 года.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никаких переговоров по сути не было, и что Блинкен сам попросил о таком контакте, на что Лавров дал согласие.

Трения в связи с продолжающейся агрессией России в Украине продолжают ощущаться в ходе переговоров в Дели, несмотря на то, что премьер-министр Индии призвал министров иностранных дел G20 на время забыть о разногласиях.

«Мы встречаемся во время глубокого глобального раскола», - сказал Нарендра Моди и призвал собравшихся министров постараться найти общий язык.

Тем не менее, несмотря на усилия индийского премьера и его команды, еще до начала встречи тема войны явно стала доминирующей.