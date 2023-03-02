Тема войны в Украине продолжает доминировать на саммите в Дели, несмотря на то, что Индия пытается уговорить собравшихся уделить внимание другим насущным вопросам.
Саммит G20 в Дели: Блинкен и Лавров поговорили впервые с начала войны в Украине
Госсекретарь США и министр иностранных дел России около 10 минут беседовали на полях саммита Большой двадцатки в Дели, и за это время, как отметили в Госдепартаменте США, Блинкен вновь дал понять Лаврову, что Америка намерена помогать Украине столько, сколько потребуется, и что России следовало бы вернуться к соблюдению договора СНВ, а также освободить посаженного в России в тюрьму американского гражданина Пола Уилана.
Это была первая встреча Лаврова и Блинкена с начала войны. В последний раз они разговаривали в Женеве в январе 2022 года.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никаких переговоров по сути не было, и что Блинкен сам попросил о таком контакте, на что Лавров дал согласие.
Трения в связи с продолжающейся агрессией России в Украине продолжают ощущаться в ходе переговоров в Дели, несмотря на то, что премьер-министр Индии призвал министров иностранных дел G20 на время забыть о разногласиях.
«Мы встречаемся во время глубокого глобального раскола», - сказал Нарендра Моди и призвал собравшихся министров постараться найти общий язык.
Тем не менее, несмотря на усилия индийского премьера и его команды, еще до начала встречи тема войны явно стала доминирующей.
«Эту войну необходимо осудить, - сказал журналистам накануне открытия саммита Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. - Я надеюсь и уверен, что Индия использует свои дипломатические возможности, чтобы дать России понять, что эта война должна быть закончена».
При этом, по словам экспертов, перед Дели стоит нелегкая задача: следовать курсом политики неприсоединения и при этом убеждать другие страны, чтобы они содействовали прекращению конфликта.
До сих пор Индия избегает прямой критики в адрес России, которая остается для Нью-Дели главным поставщиком вооружений, и постоянно воздерживалась от голосования в ООН по резолюциям, осуждающим российскую агрессию.
Кроме того, с началом войны и с введением санкций против России Индия существенно увеличила закупки российской нефти, из чего предположительно извлекает большую выгоду для своей экономики, поскольку покупает нефть с серьезной скидкой.
Моди заранее подчеркнул, что большинство стран осуждают войну в Украине, однако последнее впечатление о саммите «двадцатки», скорее всего, оставят обещанные пресс-конференции России и США, которые наверняка в очередной раз покажут, что кардинальные разногласия между членами «двадцатки» сохраняются.
Так, Энтони Блинкен уже отметил, что встреча Большой двадцатки была омрачена «ничем не спровоцированной и неоправданной войной» России, а Сергей Лавров вновь обвинил Запад в попытке «похоронить» сделку, позволявшую экспорт украинского зерна.
На сегодняшней сессии «большой двадцатки» обсуждаются приоритетные для Индии (которая сейчас председательствует в G20) вопросы продовольственной безопасности, развития и сотрудничества, борьбы с терроризмом и гуманитарной помощи.