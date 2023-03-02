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«Впервые такое вижу»: избиратель сбежал с участка

Марко Суурмяги
«Впервые такое вижу»: избиратель сбежал с участка
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Один из избирателей решил покинуть участок вместе с бюллетенем.
Один из избирателей решил покинуть участок вместе с бюллетенем. Фото: Elmo Riig

Председатель Вильяндиской избирательной комиссии была вынуждена в четверг сообщить полиции, что на единственном открытом в городе избирательном участке было совершено нарушение процедуры выборов, за что нарушителя могли бы даже отправить в тюрьму. Однако полиция не посчитала произошедшее преступлением.

Около 12.20 мужчина средних лет пришел в избирательный участок, расположенный в центре Sakala в Вильянди, зарегистрировался, получил бумажный бюллетень и направился в дальний конец помещения, где находятся кабины для голосования.

Он выбрал самую дальнюю кабину, которая предназначена для тех избирателей, которые значатся в списках другого округа, и поэтому списка кандидатов от Ярвамаа и Вильяндимаа там нет. Работники участка посоветовали ему пройти в соседнюю кабину, после чего он прошел мимо урны для голосования и направился к входной двери.

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