«Впервые такое вижу»: избиратель сбежал с участка

Около 12.20 мужчина средних лет пришел в избирательный участок, расположенный в центре Sakala в Вильянди, зарегистрировался, получил бумажный бюллетень и направился в дальний конец помещения, где находятся кабины для голосования.

Он выбрал самую дальнюю кабину, которая предназначена для тех избирателей, которые значатся в списках другого округа, и поэтому списка кандидатов от Ярвамаа и Вильяндимаа там нет. Работники участка посоветовали ему пройти в соседнюю кабину, после чего он прошел мимо урны для голосования и направился к входной двери.