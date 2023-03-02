Председатель Вильяндиской избирательной комиссии была вынуждена в четверг сообщить полиции, что на единственном открытом в городе избирательном участке было совершено нарушение процедуры выборов, за что нарушителя могли бы даже отправить в тюрьму. Однако полиция не посчитала произошедшее преступлением.
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«Впервые такое вижу»: избиратель сбежал с участка
«Впервые такое вижу»: избиратель сбежал с участка
Около 12.20 мужчина средних лет пришел в избирательный участок, расположенный в центре Sakala в Вильянди, зарегистрировался, получил бумажный бюллетень и направился в дальний конец помещения, где находятся кабины для голосования.