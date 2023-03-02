Кадыров призвал привлечь к ответу семьи участников вылазки в Брянскую область

«Разобраться со всеми участниками вылазки на Брянскую область необходимо самым суровым образом, максимально жёстко и даже жестоко», - написал Кадыров в своем Telegram и добавил, что следует стрелять на поражение.

«Разобраться не только с ними, но и привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России. Проверить их основательно и тщательно», - заявил он и также призвал власти России ввести в некоторых регионах военное положение с максимальным уровнем реагирования.

Российские СМИ со ссылкой на спецслужбы РФ и Кремль утверждают, что сегодня прошел бой на территории Брянской области России с диверсионной группой, которая якобы перешла границу. Первые сообщения на лентах информагентств появились в 10:30 утра 2 марта.

Государственные СМИ России утверждают, что диверсанты вошли в два села, «идет операция по уничтожению нарушителей госграницы». Глава региона Богомаз уточнил, что диверсанты в селе Любечане в Климовском районе обстреляли автомобиль.

Уже через два часа после первых сообщений советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что сообщения российской пропаганды - провокация.