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Telia предупреждает: в некоторых регионах будет нарушена работа мобильной связи

BNS
Telia предупреждает: в некоторых регионах будет нарушена работа мобильной связи
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Telia
Telia Фото: Konstantin Sednev

В ночь на 3 марта Telia проведет работы по развитию сети мобильной связи, которые повлияют на пользование услугами в регионах Маарду, Мууга и Каллавере.

Работы пройдут в ночь на 3 марта с полуночи до восьми часов утра. В этот период может быть нарушено использование услуг мобильной связи (звонки, мобильный интернет). Также будет нарушена работа внутренних сетей (предприятий), находящихся в этих регионах, сообщает Telia.

Предприятие напоминает, что при перебоях мобильной связи можно звонить по номеру экстренной помощи 112, используя сети других операторов. Для этого перед совершением звонка нужно извлечь SIM-карту из мобильного телефона или перезагрузить мобильный телефон и позвоните по номеру экстренной помощи вместо ввода PIN-кода.

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