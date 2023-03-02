Telia предупреждает: в некоторых регионах будет нарушена работа мобильной связи

Работы пройдут в ночь на 3 марта с полуночи до восьми часов утра. В этот период может быть нарушено использование услуг мобильной связи (звонки, мобильный интернет). Также будет нарушена работа внутренних сетей (предприятий), находящихся в этих регионах, сообщает Telia.

Предприятие напоминает, что при перебоях мобильной связи можно звонить по номеру экстренной помощи 112, используя сети других операторов. Для этого перед совершением звонка нужно извлечь SIM-карту из мобильного телефона или перезагрузить мобильный телефон и позвоните по номеру экстренной помощи вместо ввода PIN-кода.