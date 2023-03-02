Чемпионат мира в Планице. Норвежская сборная в шоке

Норвежская газета Dagbladet пишет, что Бьеркманн упал в прошлый четверг по пути в туалет. Его немедленно отвезли в больницу, где он прошел первичные обследования.

В субботу, по рекомендациям руководства сборной, он отправился на родину и в понедельник обратился к врачу с жалобой на сильную головную боль. И в кабинете снова упал.

«Я не знаю, что случилось. Я просто упал, - прокомментировал Бьеркманн газете. – Внезапно не смог двигать ни руками, ни ногами».

По словам норвежца, он ощутил в левом глазу сильную боль и опасался худшего. У него было ощущение, как будто он получил теннисным мячом между глаз.

После повторного падения мужчину отправили на более серьезные обследования. Он прошел МРТ. И хотя окончательные результаты еще неизвестны, Бьеркманн рад, что второй раз свалился в кабинете врача.

«Если бы это случилось в другом месте, я мог разбить голову», - сказал он.