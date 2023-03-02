28 февраля депутат Рийгикогу Калле Грюнталь (EKRE) в качестве наблюдателя подал жалобу в Избирательную комиссию на действия председателя избирательного участка №1 города Пайде с просьбой признать их незаконными.
Избирательная комиссия удовлетворила жалобу кандидата EKRE Калле Грюнталя
Согласно жалобе, председатель избирательного участка отказался продемонстрировать заявителю помещение, в котором в предвыборный период хранятся урны для голосования и документы избирательного участка №1 города Пайде. Он также потребовал показать рабочую тетрадь председателя избирательного участка, чтобы проверить, внесены ли туда номера всех пломб и наклеек.
Калле Грюнталь пояснил в жалобе, что хотел знать, где участковая комиссия хранит урны для голосования и насколько безопасно их расположение в этом помещении. Председатель избирательного участка пояснил, что урны для голосования и избирательные документы хранятся в том же здании, но точное местонахождение помещения не назвал. Он также отказался показать местонахождение этой комнаты заявителю, сославшись на нехватку времени.
Городской секретарь Пайде Леэмет Паулсон попросил Избирательную комиссию отклонить жалобу.
Избирательная комиссия постановила признать незаконным отказ председателя участковой комиссии показать место хранения урн и рабочий тетради председателя избирательного участка. Тем самым, жалоба Калле Грюнталя была удовлетворена.