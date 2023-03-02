Избирательная комиссия удовлетворила жалобу кандидата EKRE Калле Грюнталя

Согласно жалобе, председатель избирательного участка отказался продемонстрировать заявителю помещение, в котором в предвыборный период хранятся урны для голосования и документы избирательного участка №1 города Пайде. Он также потребовал показать рабочую тетрадь председателя избирательного участка, чтобы проверить, внесены ли туда номера всех пломб и наклеек.

Калле Грюнталь пояснил в жалобе, что хотел знать, где участковая комиссия хранит урны для голосования и насколько безопасно их расположение в этом помещении. Председатель избирательного участка пояснил, что урны для голосования и избирательные документы хранятся в том же здании, но точное местонахождение помещения не назвал. Он также отказался показать местонахождение этой комнаты заявителю, сославшись на нехватку времени.