Птичий грипп был обнаружен на ферме Рехе в деревне Урге в волости Кохила в Рапламаа, в результате чего запрещено вывозить или ввозить птиц с фермы, а передвижение людей и транспорта ограничено до тех пор, пока вспышка не будет ликвидирована.
В Эстонии снова обнаружили птичий грипп
По словам Анне-Ли Веэтамм, старшего специалиста отдела здоровья и благополучия животных Сельскохозяйственного и продовольственного департамента (PTA), на зараженной ферме был обнаружен штамм птичьего гриппа H5N1, который вызывает тяжелые заболевания и смертность у птиц.
«На птицеферме, где содержится около 130 птиц, были введены ограничения. Все птицы будут умерщвлены, а помещения вольера будут полностью очищены и продезинфицированы», - сказала Веэтамм.
Департамент отслеживает всех птицеводов в радиусе десяти километров от зараженной фермы. «Насколько нам известно, в радиусе десяти километров находится 30 птицеферм. Помимо обязательства содержать птиц в помещении, должны соблюдаться все требования биобезопасности, необходимые для предотвращения более широкого распространения птичьего гриппа», - заявила она.
В радиусе десяти километров от зараженной фермы будут введены ограничения по ведению учета птиц, перемещения птиц за пределы фермы и т.д. Каждая ферма будет оцениваться индивидуально специалистом по надзору. Все владельцы, находящиеся в зоне ограничения, будут проинформированы индивидуально и получат конкретные инструкции.
«Мы просим этих фермеров держать своих птиц в помещениях и избегать контактов с водоплавающими, дикими птицами или посторонними лицами. Если вы заметите какие-либо признаки заболевания у птиц, пожалуйста, немедленно сообщите в Департамент по телефону +372 605 4767», - пояснила Веэтамм.
Поскольку птичий грипп продолжает распространяться в Эстонии, как и в других частях Европы, и был выявлен новый штамм заболевания, важно, чтобы все владельцы птиц тщательно соблюдали меры биобезопасности, сказали в PTA.
Чтобы сдержать распространение вируса, фермеры должны следить за тем, чтобы домашняя птица не вступала в контакт с дикими птицами. Для этого при необходимости следует использовать сетки, укрытия или другие средства изоляции, а также кормить и поить птиц в помещении или под навесом. Ввоз диких птиц в места, где одновременно содержится домашняя или другая сельскохозяйственная птица, по-прежнему запрещен.
Птичий грипп является одним из самых опасных заболеваний животных и вызывает массовые заболевания и смертность среди птиц. В случае вспышки заболевания вводится карантин, а больные и подозрительные птицы умерщвляются и уничтожаются. Поэтому особенно важно, чтобы все птицеводы соблюдали меры биобезопасности для защиты собственных птиц.
Оперативную информацию о птичьем гриппе можно найти на сайте Департамента и на его странице в Facebook.