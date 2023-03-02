В Эстонии снова обнаружили птичий грипп

По словам Анне-Ли Веэтамм, старшего специалиста отдела здоровья и благополучия животных Сельскохозяйственного и продовольственного департамента (PTA), на зараженной ферме был обнаружен штамм птичьего гриппа H5N1, который вызывает тяжелые заболевания и смертность у птиц.

«На птицеферме, где содержится около 130 птиц, были введены ограничения. Все птицы будут умерщвлены, а помещения вольера будут полностью очищены и продезинфицированы», - сказала Веэтамм.

Департамент отслеживает всех птицеводов в радиусе десяти километров от зараженной фермы. «Насколько нам известно, в радиусе десяти километров находится 30 птицеферм. Помимо обязательства содержать птиц в помещении, должны соблюдаться все требования биобезопасности, необходимые для предотвращения более широкого распространения птичьего гриппа», - заявила она.

В радиусе десяти километров от зараженной фермы будут введены ограничения по ведению учета птиц, перемещения птиц за пределы фермы и т.д. Каждая ферма будет оцениваться индивидуально специалистом по надзору. Все владельцы, находящиеся в зоне ограничения, будут проинформированы индивидуально и получат конкретные инструкции.

«Мы просим этих фермеров держать своих птиц в помещениях и избегать контактов с водоплавающими, дикими птицами или посторонними лицами. Если вы заметите какие-либо признаки заболевания у птиц, пожалуйста, немедленно сообщите в Департамент по телефону +372 605 4767», - пояснила Веэтамм.