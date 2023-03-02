Руководитель V Spa: мы постоянно проверяем качество воды, как бактерия попала в спа-центр – неясно

Руководитель V Spa Геа Пуйдак заявила, что была внеплановая проверка: сотрудники департамента проверяли различные места, где находился пожилой пациент группы риска, заболевший легионеллезом. Его состояние сейчас тяжелое.

«V Spa регулярно берет все необходимые пробы воды, они всегда в норме. Мы также каждый день следим за показателями качества воды», - сказала Пуйдак. Бактерия была обнаружена в воде женского душа, но как бактерия попала в воду душа спа-центра, ей неизвестно.