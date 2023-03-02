В образцах, взятых из водопроводных труб тартуского спа-центра V Spa, Департамент здоровья обнаружил бактерии легионеллы: в некоторых случаях их содержание превышало норму почти в сто раз. По словам руководителя V Spa, качество воды проверяется регулярно, и как бактерия попала в воду, неизвестно.
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Руководитель V Spa: мы постоянно проверяем качество воды, как бактерия попала в спа-центр – неясно
Руководитель V Spa: мы постоянно проверяем качество воды, как бактерия попала в спа-центр – неясно
Руководитель V Spa Геа Пуйдак заявила, что была внеплановая проверка: сотрудники департамента проверяли различные места, где находился пожилой пациент группы риска, заболевший легионеллезом. Его состояние сейчас тяжелое.
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