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Руководитель V Spa: мы постоянно проверяем качество воды, как бактерия попала в спа-центр – неясно

Йенс Раавик
, журналист
Руководитель V Spa: мы постоянно проверяем качество воды, как бактерия попала в спа-центр – неясно
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Фото: Margus Ansu

В образцах, взятых из водопроводных труб тартуского спа-центра V Spa, Департамент здоровья обнаружил бактерии легионеллы: в некоторых случаях их содержание превышало норму почти в сто раз. По словам руководителя V Spa, качество воды проверяется регулярно, и как бактерия попала в воду, неизвестно. 

Руководитель V Spa Геа Пуйдак заявила, что была внеплановая проверка: сотрудники департамента проверяли различные места, где находился пожилой пациент группы риска, заболевший легионеллезом. Его состояние сейчас тяжелое.

«V Spa регулярно берет все необходимые пробы воды, они всегда в норме. Мы также каждый день следим за показателями качества воды», - сказала Пуйдак. Бактерия была обнаружена в воде женского душа, но как бактерия попала в воду душа спа-центра, ей неизвестно.

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