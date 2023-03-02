Министр обороны Эстонии Ханно Певкур встретился со своим шведским коллегой Полом Йонсоном перед конференцией Балтийского оборонного колледжа Russia’s Futures, прошедшей в четверг в Тарту. Они обсудили совместную закупку боеприпасов, двустороннее сотрудничество и вступление Швеции в НАТО.
Министр обороны: нужно общеевропейское соглашение о поставке артиллерийских снарядов для Украины
«Приятно услышать, что Швеция настроена одинаковым с нами образом — мы должны скорее достичь общеевропейского соглашения, чтобы посредством совместного тендера ЕС поставить в Украину миллион артиллерийских снарядов калибра 155 мм. На следующей неделе встрече министров обороны ЕС пройдет в Стокгольме, Швеция в качестве председателя Совета ЕС с января оказывает этой инициативе важную поддержку», - сказал Певкур.
«Вступление Швеции в НАТО безусловно предлагает больше возможностей для двустороннего и многостороннего сотрудничества, мы его твердо поддерживаем. Мы хотим укрепить сотрудничество с Швецией как на Балтийском море, так и в рамках создания нашей дивизии. Для этого мы хотим уже в этом году договориться о конкретных действиях по укреплению двустороннего сотрудничества», - сказал он.
Двустороннее оборонное сотрудничество между Эстонией и Швецией началось в период после восстановления независимости, когда Швеция помогала создавать и развивать восстановленные Силы обороны Эстонии. Это включало инструкторов и подготовку эстонских офицеров, а также различное снаряжение.