Министр обороны: нужно общеевропейское соглашение о поставке артиллерийских снарядов для Украины

«Приятно услышать, что Швеция настроена одинаковым с нами образом — мы должны скорее достичь общеевропейского соглашения, чтобы посредством совместного тендера ЕС поставить в Украину миллион артиллерийских снарядов калибра 155 мм. На следующей неделе встрече министров обороны ЕС пройдет в Стокгольме, Швеция в качестве председателя Совета ЕС с января оказывает этой инициативе важную поддержку», - сказал Певкур.

«Вступление Швеции в НАТО безусловно предлагает больше возможностей для двустороннего и многостороннего сотрудничества, мы его твердо поддерживаем. Мы хотим укрепить сотрудничество с Швецией как на Балтийском море, так и в рамках создания нашей дивизии. Для этого мы хотим уже в этом году договориться о конкретных действиях по укреплению двустороннего сотрудничества», - сказал он.