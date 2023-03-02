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Москва не знает, как решить проблемы, вызванные большими скидками на нефть

rus.tvnet.lv
Москва не знает, как решить проблемы, вызванные большими скидками на нефть
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Нефть. Иллюстративное фото
Нефть. Иллюстративное фото Фото: Reuters / Scanpix

Третий месяц подряд Москва вынуждена продавать свою нефть с огромными скидками, которые превышают 30 долларов за баррель. Поэтому российским чиновникам неясно, как решать проблему с ценами на нефть, которые создают все большие «дыры» в госбюджете РФ, пишет Rus.Tvnet.

Пятого декабря прошлого года Евросоюз ввел запрет на импорт российской нефти Urals и сырой нефти ESPO. В ответ Россия попыталась переориентировать нефтяной рынок на Азию, но и Индия, и Китай, и Турция покупают российскую нефть с очень большими скидками.

Интересно, что бюджет России составлен с учетом прогнозов экономистов, которые ранее предсказывали, что нефть марки Urals в 2023 году будет стоить 70 долларов за баррель. Однако реальная цена на Urals в настоящее время колеблется в пределах 45-50 долларов за баррель.

В феврале средняя цена Urals составляла 49,13 доллара за баррель. С учетом скидок эта марка нефти была в среднем на 33,73 доллара дешевле, чем нефть марки Brent.

Хотя президент России Владимир Путин в своей очередной речи хвастался, что «с российской экономикой все в порядке», на самом деле непонятно, как Кремль сможет компенсировать в бюджете средства, которые он теряет из-за больших скидок.

Весьма вероятно, что Кремль в очередной раз примет решение в пользу сокращения расходов на социальные нужды. Чтобы залатать дефицит бюджета, будут повышены налоги, цены, уменьшены пособия, а также может быть повышен пенсионный возраст.

Россия уже объявила, что в марте сократит добычу нефти на 500 000 баррелей в сутки. Аналитики оценивают этот шаг двояко - он может свидетельствовать о проблемах России в попытках продать нефть, а также о попытке повысить цены.

«Западные санкции в настоящее время не вызвали существенных перебоев в поставках нефти, что привело бы к резкому росту цен на нефть во всем мире.

Целью нефтяных санкций было ограничение доходов России и поддержание стабильной ситуации на рынке.

По крайней мере, на данный момент это работает успешно», - сказал Хеннинг Глойстейн, директор по глобальным энергетическим и природным ресурсам в консалтинговой компании Eurasia Group в интервью The Wall Street Journal.

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