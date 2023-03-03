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От имени капитанов полиции завлекают в аферы. Будьте начеку!

5 млн евро – улов мошенников в Эстонии
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
От имени капитанов полиции завлекают в аферы. Будьте начеку!
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  • Организаторов ищут, но находят крайне редко
  • Отвечайте на звонки мошенников по-эстонски!

Что делает полиция, чтобы пресекать звонки и письма от липовых силовиков? Насколько происходящее дискредитирует полицию? Почему нет громких дел по разоблачению мошенников? 

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель отдела Пыхьяской префектуры по борьбе с мошенничествами и имущественными преступлениями Вячеслав Миленин.

Выдержки из беседы:

– Телефонное мошенничество вышло на новый уровень, жителям Эстонии все чаще звонят и пишут от имени силовиков. Что предпринимает полиция?

– С февраля этого года звонки от имени полиции, Банка Эстонии и коммерческих банков участились. Мошенники атакуют жителей Эстонии уже на протяжении трех лет.

Статистика минувшего года говорит о колоссальном ущербе: жители Эстонии потеряли более пяти миллионов евро (в эфире была озвучена другая цифра – прим. ред.).

Ущерб от банковских звонков составил почти 2 млн евро (473 потерпевших), ущерб от инвестиционного мошенничества приблизился к 3 млн евро (267 пострадавших), за счет банковских ссылок мошенники выманили 270 тысяч евро (139 пострадавших).

В январе этого года в одном только Харьюмаа мошенническими схемами был нанесен ущерб в 350 тысяч евро.

К нам поступило большое количество уголовных дел, расследования ведутся. Все дела объединяются в общий кейс и расследуются вместе.

– Почему мы до сих пор не слышали ни об одном громком разоблачении?

– В начале минувшего года мы задержали трех человек, имеющих отношение к Латвии. Свое наказание они получили в Эстонии.

– Сколько?

– Закон предусматривает до пяти лет тюремного заключения. Фигуранты дела реально получили менее года, плюс условный срок и пятилетний запрет на въезд в Эстонию.

– Отделались легким испугом?

– Мы имели дело с низшим уровнем мошеннической цепи, а не с организаторами.

– А почему не удалось выйти на заказчиков?

– Колл-центры находятся за пределами ЕС: их очень много в Украине, России. Небольшой колл-центр обнаружен и в Латвии, его деятельность остановлена. Тут многое зависит не только от эстонской полиции, но и от наших партнеров. Подобные расследования занимают не пару месяцев, а годы.

– Проблема усугубляется, но мобилизации сил полиции ни внутри Эстонии, ни на уровне ЕС мы не видим. Почему?

– Только объединение усилий полиции и общества поможет решить проблему. Чем больше люди будут знать о поджидающих их опасностях и мошеннических схемах, тем реже они будут попадать в ловушку, добровольно набирая ПИН-коды и переводя деньги мошенникам.

Мы подчеркиваем, что ни полиция, ни госучреждения не собирают у людей деньги для проведения каких бы то ни было операций и не спрашивают ПИН-коды, особенно ПИН-код 2, подтверждающий перевод средств.

– Почему телефонные номера и электронные адреса мошенников не блокируются и не берутся в разработку?

– Мошенники быстро учатся на своих ошибках, хорошо осведомлены, применяют обновленные схемы действий, звонят исключительно с эстонских номеров, используя все возможности интернет-звонков. В данном случае полиции приходится обращаться не к оператору, который может раскрыть данные абонента, а отслеживать более сложные схемы. Интернет-звонки позволяют мошеннику уйти от идентификации, следы ведут к потерпевшим из других стран, у которых были украдены данные кредитных карт. На их имена в представительствах стран ЕС оформляется услуга интернет-звонков. Чтобы выяснить, кто стоит за покупкой данной услуги, уходит месяц-два, поскольку все межгосударственные запросы делаются через госпрокуратуру.

– Почему не упростить это сотрудничество, чтобы быстрее раскрывать преступные схемы?

– Мне сложно ответить за всю европейскую бюрократию. Есть юридические процедуры, которые должны быть соблюдены. Это еще и вопрос приоритетов.

– Телефонное мошенничество – это не приоритет для полиции?

– Нет, все таки мы так сказать не можем. Целый мой отдел на протяжении многих лет занимается раскрытием таких мошенничеств.

– Активные граждане иногда записывают разговоры со лжеполицейскими. Законно ли это? Можно ли делать такие записи?

– Вы вольны записывать свои разговоры. Обращаться с этим в полицию тоже стоит. Это позволяет нам делать более глубокий анализ преступных схем, использовать записи в профилактике преступлений, донося актуальную информацию до населения. Наглядные примеры хорошо работают и помогают людям не попадаться на удочку.

– Почему звонящие чаще всего говорят по-русски? О чем это может свидетельствовать?

– В нашем регионе действуют русскоговорящие преступники. Полиция советует в таких случаях переходить на эстонский, так как представители госучреждений обязаны владеть госязыком. У злоумышленников с этим явные проблемы.

– Именно поэтому жертвами телефонных мошенников чаще всего становятся русскоязычные жители Эстонии?

– Да, это так. Общение с липовыми банковскими работниками, как правило, долгосрочное, и людям проще общаться на том языке, который они лучше понимают.

– На что могут рассчитывать обманутые люди?

– Вернуть потерянные деньги практически невозможно, поскольку люди отдают их добровольно. Если злоумышленник даже будет пойман, все зависит от того, что у него можно арестовать в рамках этого дела. Обнаружить конечного выгодоприобретателя сложно. Если украденная сумма очень большая, есть небольшой шанс, что отправляющий и принимающий банки быстро не произведут данный перевод, а возьмут процесс на контроль. Тогда можно успеть блокировать перевод.

Обращайтесь в банки напрямую, а потом в полицию. Мы ведем с ними сотрудничество. Кстати, в феврале нам сообщили из отдела безопасности Swedbank о путанных разъяснениях клиента, данных сотруднику при снятии большой суммы со счета.

Мы успели приехать в банковскую контору до ухода клиента, где выяснилось, что снятые деньги предназначались для проведения фиктивной полицейской операции.

В результате нам удалось поймать двух граждан Латвии, задействованных в преступной схеме.

В конце минувшего года был деактивирован один из колл-центров в Украине, но это нам мало что дало, так как деятельность данной группировки не распространялась на Эстонию.

– Методы мошенников становятся все изобретательнее, их деятельность в целом процветает. Что дальше?

– Мы должны понимать, что когда на улицах становится безопаснее и количество преступлений снижается, люди начинают проецировать ощущение безопасности и на интернет-среду. Преступность ушла с улиц в киберпространство. Нужно к этому приспосабливаться и быть на чеку.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: почему не разоблачают телефонных мошенников? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Marc Cain
Студия Postimees: почему не разоблачают телефонных мошенников? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Marc Cain Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp
  • Телефонное мошенничество становится все более агрессивным?
  • Пресекаются ли фальшивые звонки от имени эстонской полиции? 
  • Как действовать во время звонка липового капитана полиции?
  • Законно ли записывать такой разговор? Обращаться ли в полицию?
  • Почему полиция не выходит на след мошенников?
  • Кто стоит за преступными цепочками?
  • Насколько изощренными становятся методы мошенников?
  • На что могут надеяться обманутые люди?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Marc Cain 

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