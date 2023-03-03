Полицейский: чем спокойнее на улицах, тем опаснее в интернете

– Отделались легким испугом?

– Мы имели дело с низшим уровнем мошеннической цепи, а не с организаторами.

– А почему не удалось выйти на заказчиков?

– Колл-центры находятся за пределами ЕС: их очень много в Украине, России. Небольшой колл-центр обнаружен и в Латвии, его деятельность остановлена. Тут многое зависит не только от эстонской полиции, но и от наших партнеров. Подобные расследования занимают не пару месяцев, а годы.

– Проблема усугубляется, но мобилизации сил полиции ни внутри Эстонии, ни на уровне ЕС мы не видим. Почему?

– Только объединение усилий полиции и общества поможет решить проблему. Чем больше люди будут знать о поджидающих их опасностях и мошеннических схемах, тем реже они будут попадать в ловушку, добровольно набирая ПИН-коды и переводя деньги мошенникам.

Мы подчеркиваем, что ни полиция, ни госучреждения не собирают у людей деньги для проведения каких бы то ни было операций и не спрашивают ПИН-коды, особенно ПИН-код 2, подтверждающий перевод средств.

– Почему телефонные номера и электронные адреса мошенников не блокируются и не берутся в разработку?