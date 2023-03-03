Что делает полиция, чтобы пресекать звонки и письма от липовых силовиков? Насколько происходящее дискредитирует полицию? Почему нет громких дел по разоблачению мошенников?
Студия Postimees: почему не разоблачают телефонных мошенников?
13:00
Студия Postimees: почему не разоблачают телефонных мошенников?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель отдела Пыхьяской префектуры по борьбе с мошенничествами и имущественными преступлениями Вячеслав Миленин. Смотрите беседу в 13:00!
- Телефонное мошенничество становится все более агрессивным?
- Пресекаются ли фальшивые звонки от имени эстонской полиции?
- Как действовать во время звонка липового капитана полиции?
- Законно ли записывать такой разговор? Обращаться ли в полицию?
- Почему полиция не выходит на след мошенников?
- Кто стоит за преступными цепочками?
- Насколько изощренными становятся методы мошенников?
- На что могут надеяться обманутые люди?
Ключевые слова