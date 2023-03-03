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Студия Postimees: почему не разоблачают телефонных мошенников?

13:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: почему не разоблачают телефонных мошенников?
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Что делает полиция, чтобы пресекать звонки и письма от липовых силовиков? Насколько происходящее дискредитирует полицию? Почему нет громких дел по разоблачению мошенников? 

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель отдела Пыхьяской префектуры по борьбе с мошенничествами и имущественными преступлениями Вячеслав Миленин. Смотрите беседу в 13:00!

  • Телефонное мошенничество становится все более агрессивным?
  • Пресекаются ли фальшивые звонки от имени эстонской полиции? 
  • Как действовать во время звонка липового капитана полиции?
  • Законно ли записывать такой разговор? Обращаться ли в полицию?
  • Почему полиция не выходит на след мошенников?
  • Кто стоит за преступными цепочками?
  • Насколько изощренными становятся методы мошенников?
  • На что могут надеяться обманутые люди?
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