Тармо Таммисте, который с мая 2018 года по начало 2020 года также руководил полицейским участком Раквере, в марте вступит в должность директора Вирумааского отделения Полиции безопасности (КаПо).
КаПо сменила своего регионального руководителя
КаПо сменила своего регионального руководителя
Таммисте работал на различных должностях в Департаменте полиции и погранохраны, а также в Департаменте полиции безопасности с 1994 года.
Срок полномочий Андреса Кангура, который до сих пор руководил отделом КаПо в Вирумаа, истек в феврале, и он продолжит работу в структуре Полиции безопасности.
Более точная структура Полиции обороны закреплена в законе как государственная тайна. Директор регионального отделения назначается сроком на пять лет.