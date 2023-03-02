КаПо сменила своего регионального руководителя

Таммисте работал на различных должностях в Департаменте полиции и погранохраны, а также в Департаменте полиции безопасности с 1994 года.

Срок полномочий Андреса Кангура, который до сих пор руководил отделом КаПо в Вирумаа, истек в феврале, и он продолжит работу в структуре Полиции безопасности.