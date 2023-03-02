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КаПо сменила своего регионального руководителя

Сийм Михайлов
, журналист
КаПо сменила своего регионального руководителя
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Тармо Таммисте.
Тармо Таммисте. Фото: Vladislav Musakko

Тармо Таммисте, который с мая 2018 года по начало 2020 года также руководил полицейским участком Раквере, в марте вступит в должность директора Вирумааского отделения Полиции безопасности (КаПо).

Таммисте работал на различных должностях в Департаменте полиции и погранохраны, а также в Департаменте полиции безопасности с 1994 года.

Срок полномочий Андреса Кангура, который до сих пор руководил отделом КаПо в Вирумаа, истек в феврале, и он продолжит работу в структуре Полиции безопасности.

Более точная структура Полиции обороны закреплена в законе как государственная тайна. Директор регионального отделения назначается сроком на пять лет.

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