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Галерея ⟩ Коммунальный беспредел: «За наши налоги нам ломают ноги!»

Денис Антонов
, корреспондент-редактор
Коммунальный беспредел: «За наши налоги нам ломают ноги!»
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Люди вынуждены ходить по проезжей части, подвергая себя опасности.
Люди вынуждены ходить по проезжей части, подвергая себя опасности. Фото: Денис Антонов

Каждый год зима для жителей Кохтла-Ярве превращается в настоящий квест, единственная цель которого – сохранить здоровье. По оценкам местных жителей и депутатов, качество уборки снега на дорогах и улицах создает опасность для жизни автоводителей и пешеходов. Rus.Postimees выяснял, почему в Йыхви проблему решили, а в Кохтла-Ярве нет. 

Бывая в Кохтла-Ярве почти каждую неделю, я остаюсь одним из немногих, кто здесь удивляется такой близости городской среды к нетронутой техническим прогрессом природе. Снег везде. И это несмотря на то, что нынешняя зима в Кохтла-Ярве, по словам старожилов, выдалась малоснежной.

Отношение хуже, чем к собакам

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