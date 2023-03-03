Галерея ⟩ Коммунальный беспредел: «За наши налоги нам ломают ноги!»

Каждый год зима для жителей Кохтла-Ярве превращается в настоящий квест, единственная цель которого – сохранить здоровье. По оценкам местных жителей и депутатов, качество уборки снега на дорогах и улицах создает опасность для жизни автоводителей и пешеходов. Rus.Postimees выяснял, почему в Йыхви проблему решили, а в Кохтла-Ярве нет.