Эстонская автобусная компания начинает рейсы в Печоры и Псков

«Восстановление автобусного сообщения между Таллинном и Псковом в первую очередь направлено на пассажиров, посещающих своих родственников в соседней стране», - сообщил Псковскому информационному агентству представитель компании.

«Несмотря на то, что гражданам России запрещен въезд в Эстонию по шенгенской визе, выданной какой-либо страной в туристических или деловых целях, въезд в Эстонию для посещения членов семьи, проживающих в Шенгенской зоне, все же возможен», - говорится в сообщении компании.

Первый рейс из Таллинна в Псков совершится 7 апреля, а через сутки автобус вернется тем же путем. С июня планируется увеличить количество рейсов до трех в неделю, сообщила компания.

Также компания сообщает, что стартовала продажа билетов и их также можно купить с помощью российских банковских карт.