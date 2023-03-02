«Новости в 7» за 2 марта: об итоговой пресс-конференции правительства, новой постановке в театре в Раквере и предписаниях об обращении с отходами

Сегодня в выпуске:

- Сегодня состоялась последняя перед парламентскими выборами пресс-конференция правительства. Министры подвели итоги своей работы и рассказали о последних важных принятых решениях. Наша съёмочная группа побывала на пресс-конференции: подробности в сюжете.

- Короткие новости: почему закрылся популярный спа-центр V Spa, прибудет ли в Нарву и Раквере подбитый танк и компенсируют ли жителям Эстонии расходы на электричество и отопление.

- В крупных торговых сетях нашей страны, среди посетителей магазинов растет популярность продуктов у которых заканчивается срок годности. Как выбрать и где купить с выгодой для себя - узнавала наша съёмочная группа.

- В Раквереском театре проходят последние репетиции перед премьерой спектакля по пьесе Александра Островского "Без вины виноватые". Побывал на репетиции и наш специальный корреспондент.

- С миру по нитке: кто виноват в столкновении поездов в Греции, почему Аргентина осталась без электричества и кто попросил принца Гарри освободить резиденцию Фрогмор-хаус.

- В Таллинне будут действовать новые предписание об обращении с отходами. Как правильно сортировать мусор и где можно получить бесплатные контейнеры для сбора отходов - выясняла наш корреспондент.