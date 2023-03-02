«Грубили и унижали»: жалобы Путину не помогают мобилизованным

Губернатор Бурков в тот же день сообщил в своем телеграм-канале, что выясняет обстоятельства, а 1 марта в российских государственных СМИ появились сообщения, что губернатор вернул танкистов из пехоты в артиллерийские войска и организовал телемост мобилизованных с их родственниками.

«Батя»

6 февраля мобилизованные из Тувы пожаловались главе региона Владиславу Ховалыгу и бывшему руководителю республики, ныне вице-спикеру Госдумы Шолбану Кара-оолу на угрозы и избиения со стороны военных самопровозглашенной ДНР и военной полиции.

«4 февраля 2023 года приехали военные из ДНР. В нас стреляли автоматами, заставляли отжиматься. Сказали, что мы живыми отсюда не выйдем. Говорили, что мы относимся к ним, к ДНР… Военная полиция приехала и побила нас», - сообщал в видеообращении военный.

В конце запись обрывается на месте, когда военные начинают просить о чем-то. Вместо общего плана начинается скрытая съемка. На ней видно, как вооруженные люди в форме заваливают другого, безоружного и, возможно, избивают.

Издание «Тайга.Инфо» получило видеозапись, на которой, по их предположениям, мобилизованного избивают милиционеры ДНР, и аудиозапись с голосом «Бати», которого «Российская газета» называла «подполковником Вячеславом Губиным».