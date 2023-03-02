За четыре дня на выборах проголосовало более четверти избирателей

Электронное голосование будет продолжаться круглосуточно до 20:00 субботы, 4 марта. С завтрашнего дня по воскресенье на неделе выборов открыты все 405 избирательных участков по всей Эстонии. В эти дни избиратель может проголосовать на любом избирательном участке в пределах своего избирательного округа по месту жительства