Сегодня вечером по состоянию на 20:00 на выборах в Рийгикогу 73 440 избирателей по всей Эстонии проголосовали на избирательных участках и 190 030 - электронно.
За четыре дня на выборах проголосовало более четверти избирателей
За четыре дня на выборах проголосовало более четверти избирателей
Всего в Эстонии приняли участие в выборах 27,3 % избирателей.
Электронное голосование будет продолжаться круглосуточно до 20:00 субботы, 4 марта. С завтрашнего дня по воскресенье на неделе выборов открыты все 405 избирательных участков по всей Эстонии. В эти дни избиратель может проголосовать на любом избирательном участке в пределах своего избирательного округа по месту жительства
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