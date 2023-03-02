Владелица предстала перед судом: в ее квартирах в Ласнамяэ работали проститутки

Квартиры Натальи Урбан находятся в доме на улице Пинна в Ласнамяэ. Именно в них проститутки средних лет оказывали секс-услуги.

«Было выдвинуто обвинение в том, что Наталья Урбан, как известно, содействовала проституции с 2016 года по февраль 2021 года», - сказала окружной прокурор Энели Лауриц.

«Собранные в ходе досудебного производства доказательства, по версии обвинения, свидетельствуют, что Урбан знала, что в ее квартирах работали проститутки», - заявила прокурор. Она добавила, что занятие проституцией в Эстонии вполне легально, однако запрещено ей содействовать или получать от нее прибыль.

Урбан свою вину не признает. «Я не знала об этом», - заявила она и утверждала, что узнала об этом лишь когда полиция вызвала ее мужа в участок для дачи показаний.

Харьюский уездный суд встал на сторону Урбан и постановил, что она действительно не была в курсе того, чем занимаются в ее квартирах.