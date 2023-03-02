Наталья Урбан предстала перед Харьюским уездным судом за то, что в ее квартирах в Ласнамяэ работали проститутки. Нужно ли арендодателю знать, что именно происходит в его квартире, разобрался Reporter.
Владелица предстала перед судом: в ее квартирах в Ласнамяэ работали проститутки
Квартиры Натальи Урбан находятся в доме на улице Пинна в Ласнамяэ. Именно в них проститутки средних лет оказывали секс-услуги.
«Было выдвинуто обвинение в том, что Наталья Урбан, как известно, содействовала проституции с 2016 года по февраль 2021 года», - сказала окружной прокурор Энели Лауриц.
«Собранные в ходе досудебного производства доказательства, по версии обвинения, свидетельствуют, что Урбан знала, что в ее квартирах работали проститутки», - заявила прокурор. Она добавила, что занятие проституцией в Эстонии вполне легально, однако запрещено ей содействовать или получать от нее прибыль.
Урбан свою вину не признает. «Я не знала об этом», - заявила она и утверждала, что узнала об этом лишь когда полиция вызвала ее мужа в участок для дачи показаний.
Харьюский уездный суд встал на сторону Урбан и постановил, что она действительно не была в курсе того, чем занимаются в ее квартирах.
«Суд заявил, что в нашем правовом пространстве у владельца квартиры нет обязанности предотвращать проституцию, которая происходит в его квартире, даже если он знает о ней», - объяснила прокурор.