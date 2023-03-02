Видео ⟩ На заседании парламента Молдовы произошла драка, решали языковой вопрос

Во время голосования по изменению названия государственного языка коммунисты и социалисты попытались заблокировать трибуну, что привело к драке.

Как в Молдове, так и в Румынии коренным населением стран являются румыны. Территория современной Молдовы, за исключением Приднестровья, входила в состав Румынии до 1940 года, когда она была аннексирована Советским Союзом вместе с остальной частью румынской провинции Бессарабия на основании заключенного с Германией пакта Молотова-Риббентропа.