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Видео ⟩ На заседании парламента Молдовы произошла драка, решали языковой вопрос

rus.tvnet.lv
На заседании парламента Молдовы произошла драка, решали языковой вопрос
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Парламент Молдовы
Парламент Молдовы Фото: Ekrānuzņēmums

Законопроект о замене термина «молдавский язык» во всех официальных документах термином «румынский язык» был принят в первом чтении в парламенте Молдовы, пишет Rus.Tvnet. 

На заседании парламента в четверг, 2 марта, возникло острое противостояние между представителями позиции и оппозиции.

Во время голосования по изменению названия государственного языка коммунисты и социалисты попытались заблокировать трибуну, что привело к драке.

Несмотря на это, законопроект был принят 55 голосами членов партии «Действие и солидарность» (PAS).

27 февраля фракция PAS в парламенте зарегистрировала законопроект о замене в законах термина «молдавский язык» термином «румынский язык».

Согласно плану, понятия «молдавский язык», «государственный язык», «официальный язык» и «родной язык» должны быть заменены понятием «румынский язык».

Как в Молдове, так и в Румынии коренным населением стран являются румыны. Территория современной Молдовы, за исключением Приднестровья, входила в состав Румынии до 1940 года, когда она была аннексирована Советским Союзом вместе с остальной частью румынской провинции Бессарабия на основании заключенного с Германией пакта Молотова-Риббентропа.

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