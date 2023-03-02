Законопроект о замене термина «молдавский язык» во всех официальных документах термином «румынский язык» был принят в первом чтении в парламенте Молдовы, пишет Rus.Tvnet.
Видео ⟩ На заседании парламента Молдовы произошла драка, решали языковой вопрос
На заседании парламента в четверг, 2 марта, возникло острое противостояние между представителями позиции и оппозиции.
Во время голосования по изменению названия государственного языка коммунисты и социалисты попытались заблокировать трибуну, что привело к драке.
Несмотря на это, законопроект был принят 55 голосами членов партии «Действие и солидарность» (PAS).
Meanwhile, in #Moldova, in the first reading, they adopted a bill on the official renaming of the Moldovan language into Romanian.— Feher_Junior (@Feher_Junior) March 2, 2023
The communists almost started a fight in parliament 🤡 pic.twitter.com/PgX2Pm5fIJ
27 февраля фракция PAS в парламенте зарегистрировала законопроект о замене в законах термина «молдавский язык» термином «румынский язык».
Согласно плану, понятия «молдавский язык», «государственный язык», «официальный язык» и «родной язык» должны быть заменены понятием «румынский язык».
Как в Молдове, так и в Румынии коренным населением стран являются румыны. Территория современной Молдовы, за исключением Приднестровья, входила в состав Румынии до 1940 года, когда она была аннексирована Советским Союзом вместе с остальной частью румынской провинции Бессарабия на основании заключенного с Германией пакта Молотова-Риббентропа.