В деревне Матка волости Люганузе в фильтре для питьевой воды были обнаружены черви, а в воде - колибактерии, сообщает ERR.
В водопроводе в волости Люганузе найдены черви, Департамент окружающей среды подозревает фекальное загрязнение
В водопроводе в волости Люганузе найдены черви, Департамент окружающей среды подозревает фекальное загрязнение
«Нам известно о пробах воды с двух хуторов, которые не соответствуют стандартам питьевой воды, и в настоящее время мы составляем карту проблемных мест. В воде есть колибактерии и на основании анализов можно сказать, что это фекальное загрязнение», - прокомментировала ERR глава Ида-Вируского бюро Департамента окружающей среды Кятлин Лизденис.
Несмотря на ежегодное наводнение, по словам местного жителя, проблем с качеством воды до этого не было. Сейчас на мутной воде образуется слой слизи.
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