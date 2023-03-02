В водопроводе в волости Люганузе найдены черви, Департамент окружающей среды подозревает фекальное загрязнение

«Нам известно о пробах воды с двух хуторов, которые не соответствуют стандартам питьевой воды, и в настоящее время мы составляем карту проблемных мест. В воде есть колибактерии и на основании анализов можно сказать, что это фекальное загрязнение», - прокомментировала ERR глава Ида-Вируского бюро Департамента окружающей среды Кятлин Лизденис.