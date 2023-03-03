НОВЫЙ ФИЛЬМ ⟩ Кино для тех, кому не терпится в лето

Современный подход

Сценарист нового фильма Мартин Алгус писал оригинальный сценарий, а режиссер Эрго Кулд не ставил перед собой цель сделать ремейк. Но сравнения неизбежны. Вопреки весьма популярной тенденции ставить старое кино в пример новому, в этом случае можно уверенно констатировать, что свежий фильм сделан куда менее кустарными методами. И дело не только в том, что дачники сменили комичную советскую малолитражку на шикарный внедорожник.

В новой версии больше чувственности, больше точной эротики. В советском фильме, пусть и снятом на телевидении дерзкой балтийской республики, секс выглядел гротескно и неумело. Он похож на программу варьете в те же застойные годы. То есть очень старомоден и ненатурален даже для тех времен. «Дачники» обходятся без топорных намеков и юмора, напоминающего пластику карьерного экскаватора. Тут все на месте, а если и сдвинуто, то для большего интереса.

Так снимается кино. Рабочий момент. Август 2021 года. Фото: Сандер Ильвест.

Например, компания дачников является на хутор Эрни не абы когда, как в старом фильме, а в канун Ивановой ночи. И сам хозяин решает сдать комнаты в аренду из-за проблем с уловом. Такие сценарные крючки называются мотивировками, и умелое их применение – признак хорошего сторителлинга. Тут ни о чем нельзя сказать, что оно непонятно зачем. Вернее, даже абсурд хорошо отмерен, чтобы не возникало ощущения излишней рациональности. Все-таки праздник, все-таки отрыв.