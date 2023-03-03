В кинотеатрах Эстонии идет комедия «Дачники» (Suvitajad) по одноименному рассказу Юхана Смуула из цикла «Монологи». Выход картины изначально планировался к 100-летию классика в феврале 2022 года, но задержался на год. Теперь это тоже юбилей, просто 101-летний.
НОВЫЙ ФИЛЬМ ⟩ Кино для тех, кому не терпится в лето
Продюсер Танель Таттер объяснил перенос желанием предоставить эстонским фильмам больше времени в прокате. «Шуты славы» Айна Мяэотса, чей бокс-офис в Эстонии умудрился потеснить очередной «Аватар», и правда, говорят в пользу такого решения.
Любимый, хоть и глуповатый
Рассказ уже был однажды экранизирован. В 1979 году Эстонское ТВ выпустило музыкальную комедию «Вот и мы» (Siin me oleme), где на том же острове Муху действуют (точнее, ведут себя, как полные идиоты, да еще и поют) те же самые персонажи.
Остров Муху – родина Смуула, там находится его дом-музей, там особый уклад жизни, который не понять жителям материка. И там до сих пор по праздникам косплеят фильм почти полувековой давности. Потому что любят, хоть он и, прости господи, глуповатый.
Рассказ Смуула представляет собой один из монологов рыбака Эрни. К нему на хутор вторгаются бесцеремонные и уверенные в себе столичные дачники. Один из мемов старой экранизации - выражение «Мы советские люди, мы из Таллинна, и мы платим». В новой, конечно, господствуют другие реалии, но смысл тот же. Гости нарушают размеренную жизнь острова, но и вносят в нее дополнительную остроту. Без их энергии не запустилась бы сюжетная машина.
Старый фильм больше тянет на оперетту с ее сознательным сумбуром и комическими подменами. Сейчас смотреть это тяжело, молодежь может и вовсе ничего не понять. Обновленная версия не перегружена лишними интригами, и это в самый раз. Типажи верные, поведение предсказуемое. Дачники выписаны рельефно. Он - щуплый подкаблучник в скромной одежде. Она - энергичная и холеная леди, маниакально следящая за собой. С ними молодое поколение – красотка-дочь и ее ухажер. Есть еще младший сын, который в итоге и поработает ружьем на стене.
Современный подход
Сценарист нового фильма Мартин Алгус писал оригинальный сценарий, а режиссер Эрго Кулд не ставил перед собой цель сделать ремейк. Но сравнения неизбежны. Вопреки весьма популярной тенденции ставить старое кино в пример новому, в этом случае можно уверенно констатировать, что свежий фильм сделан куда менее кустарными методами. И дело не только в том, что дачники сменили комичную советскую малолитражку на шикарный внедорожник.
В новой версии больше чувственности, больше точной эротики. В советском фильме, пусть и снятом на телевидении дерзкой балтийской республики, секс выглядел гротескно и неумело. Он похож на программу варьете в те же застойные годы. То есть очень старомоден и ненатурален даже для тех времен. «Дачники» обходятся без топорных намеков и юмора, напоминающего пластику карьерного экскаватора. Тут все на месте, а если и сдвинуто, то для большего интереса.
Например, компания дачников является на хутор Эрни не абы когда, как в старом фильме, а в канун Ивановой ночи. И сам хозяин решает сдать комнаты в аренду из-за проблем с уловом. Такие сценарные крючки называются мотивировками, и умелое их применение – признак хорошего сторителлинга. Тут ни о чем нельзя сказать, что оно непонятно зачем. Вернее, даже абсурд хорошо отмерен, чтобы не возникало ощущения излишней рациональности. Все-таки праздник, все-таки отрыв.
Еще в новой картине есть эффект нагнетания интриги. С каждой новой экранизацией эстонская литература, причем самая что ни на есть признанная в советские годы (Борнхёэ, Лутс, Смуул), выглядит все более кинематографичной. И это как заслуга самой литературы, так и тех, кто сегодня работает с ее ресурсом.
Кулд и Алгус – авторы «Зимы» (2020) и «Болота» (2022) по Оскару Лутсу, продолжающих друг друга по эстетике, дизайну кадра и актерскому составу. В «Дачниках» Кулд, который сам снимает и монтирует свои картины (в компактном эстонском кино неизбежна многозадачность) сильнее выкручивает цветокоррекцию, чтобы получить вместо цветистой исторической драмы гротескную современную комедию.
Чтоб если малиновый чемодан, то будто из рекламы помады или теней. Чтоб если небо, то как в Малибу, а не на Муху. Хоть глаз вырви. Получается нарочно, а значит – иронично и хорошо.
При этом уже не первый раз эстонская классика, строившая из себя чистую комедию, открывается с драматической стороны. Нельзя сказать, что «Дачники» лишены серьезности, хотя поводов для смеха тут достаточно. Просто в этом на вид простоватом фильме есть свои скелеты в шкафу. Они не очень страшные, скорее веселые. Но за непосредственным смехом здесь вдруг мелькнет нота меланхолии. Это и есть особенность национального юмора.