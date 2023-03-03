В Тартумаа водитель Volkswagen насмерть сбил пешехода

ДТП произошло деревне Коке Тартуского уезда.

Как уточнили в полиции, сообщение об инциденте поступило на пульт дежурного в 22.44.

«По предварительным данным, на 6,5-м километре шоссе Вана – Кастре – Ройу автомобиль Volkswagen Passat, которым управлял 33-летний мужчина, сбил пешехода, который шел по дороге. К сожалению, столкновение с пешеходом было настолько сильным, что сбитый автомобилем 47-летний мужчина скончался на месте», – сообщил полицейский аварийной группы Сийм Семенов.

В результате столкновения Volkswagen вылетел в кювет. Водитель был пристегнут ремнем безопасности и не пострадал.

На месте происшествия сотрудники полиции установили, что водитель Volkswagen был трезв и имел право управления транспортным средством.