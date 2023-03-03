Kantar Emor: более 40% опрошенных хотят видеть премьер-министром Каю Каллас

На втором месте председатель Центристской партии Юри Ратас, которого поддерживают 21%, а на третьем – лидер EKRE Мартин Хельме (11%), пишет Rus.ERR.

По сравнению с предыдущей неделей поддержка Каллас и Ратаса немного выросла, а поддержка Хельме снизилась.

Остальные кандидаты далеко отстают от первой тройки: лидера «Отечества» Хелира-Вальдора Сеэдера хотели бы видеть премьер-министром около 3%, а Лавли Перлинг (Партия правых), Лаури Хуссара («Ээсти 200») и Лаури Ляэнеметса (СДПЭ) – по 2% избирателей.