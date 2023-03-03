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Шестимесячный Euribor преодолел отметку в 3,3 процента

BNS
Шестимесячный Euribor преодолел отметку в 3,3 процента
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Фото: Sander Ilvest

Шестимесячный Euribor в среду по сравнению со вторником вырос на 0,021 процентных пункта до отметки 3,311 процента.

Показатель межбанковского финансового рынка Euribor связан со ставкой по депозитам Европейского центробанка (ЕЦБ).

Совет Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании 2 февраля решил повысить все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов (0,5 процентных пункта) и планирует это делать и в дальнейшем, в стабильном темпе, поддерживая ставки на достаточном уровне, чтобы инфляция вовремя вернулась к установленной в среднепродолжительной перспективе цели в 2 процента.

Совет решил с 8 февраля поднять базовую процентную ставку по кредитам до 3 процентов, ставку по депозитам – до 2,5 процента, а ставку по маржинальным кредитам – до 3,25 процента.

С учетом давления на базовую инфляцию, совет на своем следующем заседании по денежно-кредитной политике в марте планирует поднять процентные ставки еще на 50 базисных пунктов, а затем оценить дальнейшее развитие денежно-кредитной политики, сообщил ЕЦБ.

Ставки Euribor в процентах и дневные изменения в процентных пунктах от 01.03.2023:

*

Euribor, %

изм. в %

1 неделя

2,368

0,029

1 месяц

2,487

0,009

3 месяца

2,783

0,039

6 месяцев

3,311

0,021

12 месяцев

3,745

0,020

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