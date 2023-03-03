Шестимесячный Euribor преодолел отметку в 3,3 процента

Показатель межбанковского финансового рынка Euribor связан со ставкой по депозитам Европейского центробанка (ЕЦБ).

Совет Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании 2 февраля решил повысить все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов (0,5 процентных пункта) и планирует это делать и в дальнейшем, в стабильном темпе, поддерживая ставки на достаточном уровне, чтобы инфляция вовремя вернулась к установленной в среднепродолжительной перспективе цели в 2 процента.

Совет решил с 8 февраля поднять базовую процентную ставку по кредитам до 3 процентов, ставку по депозитам – до 2,5 процента, а ставку по маржинальным кредитам – до 3,25 процента.

С учетом давления на базовую инфляцию, совет на своем следующем заседании по денежно-кредитной политике в марте планирует поднять процентные ставки еще на 50 базисных пунктов, а затем оценить дальнейшее развитие денежно-кредитной политики, сообщил ЕЦБ.

Ставки Euribor в процентах и дневные изменения в процентных пунктах от 01.03.2023: