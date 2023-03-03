Бруус не прошла в финал чемпионата Европы

На стартовых прыжках Бруус преодолела отметки 1.76 и 1.82. Но для того, чтобы преодолеть отметку 1.87 ей потребовалось три попытки – это значило для нее лучший результат сезона, но в финал прошли восемь лучших спортсменок, которые преодолели отметку 1.91. Эта высота осталась для 18-летней эстонки недосягаемой.

Бруус, которая в прошлом сезоне буквально выстрелила результатами, вышла на чемпионат Европы в сложном состоянии. 15 февраля правление Эстонской федерации легкой атлетики наложило на ее тренера Мехиса Виру бессрочный запрет на работу из-за нарушения этического кодекса тренеров.

После началась неразбериха, потому что появилось множество обстоятельств. Так что после соревнований Кармен Бруус, появившаяся перед журналистами эстонских изданий, улыбнулась и сказала: «Здравствуйте, я не хочу говорить!»

Однако она согласилась пообщаться с ERR.

«Я бы сказала, что нога в полном порядке, дорожка также была хорошей, атмосфера классная. Никого нельзя винить, кроме себя», - сказала спортсменка в эфире ETV2. Но назвать точную причину, почему она не смогла преодолеть высоту 1.91, она не смогла.

Она отметила, что подготовка к чемпионату Европы была сложнее обычного. На вопрос, повлиял ли скандал, в который попал ее тренер, на результат, она ответила следующее: «Конечно, повлиял, но я могла бы выполнить свою работу. Так что нельзя возлагать вину исключительно на это».

Как пойдет сезон дальше?

«Будущее открыто. Время покажет, что будут делать люди вокруг, время покажет, какое у меня будет ощущение, что принесет жизнь», - прокомментировала спортсменка.