В воскресенье у берегов итальянского Кротоне о скалы разбилась лодка с мигрантами. Погибло 67 бывших на борту беженцев. Одной из них оказалась 27-летняя Шахида Раза – футболистка и хоккеистка, которая пыталась перебраться в Италию ради спасения больного сына.
Ради ребенка. Капитан национальной сборной Шахида Раза погибла, пытаясь попасть в Италию
«Мы получили от Федерации хоккея Пакистана мэйл. Они полагали, что Раза была на борту Summer Love, которая утонула у берегов Кротоне. Я передал просьбу коронеру, который подтвердил, что хоккеистка была среди жертв крушения», - написал журналист местной газеты Джузеппе Пипита, который годами освещает кораблекрушения, происходящие в этом регионе.
Помимо хоккея на траве, Раза играла и в футбол в составе национальной сборной. BBC, ссылаясь на сестру погибшей, пишет, что Раза поехала в Италию, чтобы спасти своего трехлетнего больного сына. Малыш в 40 дней от роду перенес инсульт в результате чего был поражен мозг ребенка, кроме того, парализовало половину тела. Пакистанские врачи не сумели помочь крохе.
В данный момент судьба сына Шахиды разы неизвестна – тело мальчика не нашли.