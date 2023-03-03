Ради ребенка. Капитан национальной сборной Шахида Раза погибла, пытаясь попасть в Италию

«Мы получили от Федерации хоккея Пакистана мэйл. Они полагали, что Раза была на борту Summer Love, которая утонула у берегов Кротоне. Я передал просьбу коронеру, который подтвердил, что хоккеистка была среди жертв крушения», - написал журналист местной газеты Джузеппе Пипита, который годами освещает кораблекрушения, происходящие в этом регионе.

Помимо хоккея на траве, Раза играла и в футбол в составе национальной сборной. BBC, ссылаясь на сестру погибшей, пишет, что Раза поехала в Италию, чтобы спасти своего трехлетнего больного сына. Малыш в 40 дней от роду перенес инсульт в результате чего был поражен мозг ребенка, кроме того, парализовало половину тела. Пакистанские врачи не сумели помочь крохе.