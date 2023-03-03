Продается хутор, расположенный в очень уединенном месте, на лоне прекрасной природы Хийумаа. Соседи находятся довольно далеко, а по прилегающим дорогам передвигается лишь несколько местных жителей.
Прикосновение к истории: на Хийумаа ждет покупателя старинный хутор
На участке много высоких деревьев, они окружают жилой дом, что делает его еще более приватным.
Главное строение хутора - жилая рига, состоящая традиционно из трех частей: жилого помещения, амбара и молотильни. Общая площадь строения - 163 м2. Двигаясь по дому, вы на каждом шагу будете обнаруживать фрагменты истории прошлого века, от предметов быта до инструментов, которым более ста лет. Это настоящее путешествие по тропам ностальгии, которое, наверное, никого не оставит равнодушным.
Такие хутора с домом типа жилой риги с соломенными крышами, сохранившиеся в таком виде, встречаются довольно редко. Так что можно сказать, что продается не объект недвижимости, а часть истории Эстонии. Такому хутору стоит подарить новую жизнь!
С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.