Прикосновение к истории: на Хийумаа ждет покупателя старинный хутор

На участке много высоких деревьев, они окружают жилой дом, что делает его еще более приватным.

Жилой дом. Фото: city24.ee

Главное строение хутора - жилая рига, состоящая традиционно из трех частей: жилого помещения, амбара и молотильни. Общая площадь строения - 163 м2. Двигаясь по дому, вы на каждом шагу будете обнаруживать фрагменты истории прошлого века, от предметов быта до инструментов, которым более ста лет. Это настоящее путешествие по тропам ностальгии, которое, наверное, никого не оставит равнодушным.

Фрагмент риги. Фото: city24.ee

Такие хутора с домом типа жилой риги с соломенными крышами, сохранившиеся в таком виде, встречаются довольно редко. Так что можно сказать, что продается не объект недвижимости, а часть истории Эстонии. Такому хутору стоит подарить новую жизнь!

Жилая часть. Фото: city24.ee

С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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