Для того, чтобы наши северные соседи смогли смотреть NHL, премьер-лигу или «Формулу-1», им нужно платить 45 евро в месяц.
Финны в бешенстве: почему эстонцы платят за спорт в разы меньше?
Как и в Эстонии, права на трансляцию этих лиг принадлежат Viaplay. Но если в Эстонии за вышеперечисленные лиги нужно платить 9,99 евро в месяц, то в Финляндии это удовольствие обойдется уже в 44,99 евро.
Газета Ilta-Sanomat пишет, что недавно Viaplay повысил стоимость пакета на пять евро. Причем за два года услуга существенно подорожала – в 2020 году спортивный пакет стоил 30 евро. Сейчас Viaplay не предлагает в Финляндии отдельного спортивного пакета.
Также издание отмечает, что эстонцы за ту же самую вещь платят в разы меньше. В Швеции за возможность смотреть спортивные трансляции Viaplay нужно заплатить 49 евро, в Дании 67, а в Норвегии 68 евро.
Когда Ilta-Sanomat спросила, почему эстонцы, по сравнению с другими, должны так мало платить за услугу, директор по маркетингу Viaplay Эрика Мирамо ответила следующее:
«Отличия формирование цены предприятия в разных странах связаны с тем, что каждая страна – отдельная рыночная зона. Отличия возникают, например, из-за расходов на производство, стоимости прав на трансляцию спортивных мероприятий и маркетинга».