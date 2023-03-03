Финны в бешенстве: почему эстонцы платят за спорт в разы меньше?

Как и в Эстонии, права на трансляцию этих лиг принадлежат Viaplay. Но если в Эстонии за вышеперечисленные лиги нужно платить 9,99 евро в месяц, то в Финляндии это удовольствие обойдется уже в 44,99 евро.

Газета Ilta-Sanomat пишет, что недавно Viaplay повысил стоимость пакета на пять евро. Причем за два года услуга существенно подорожала – в 2020 году спортивный пакет стоил 30 евро. Сейчас Viaplay не предлагает в Финляндии отдельного спортивного пакета.

Также издание отмечает, что эстонцы за ту же самую вещь платят в разы меньше. В Швеции за возможность смотреть спортивные трансляции Viaplay нужно заплатить 49 евро, в Дании 67, а в Норвегии 68 евро.

Когда Ilta-Sanomat спросила, почему эстонцы, по сравнению с другими, должны так мало платить за услугу, директор по маркетингу Viaplay Эрика Мирамо ответила следующее: