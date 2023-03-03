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Финны в бешенстве: почему эстонцы платят за спорт в разы меньше?

rus.postimees.ee
Финны в бешенстве: почему эстонцы платят за спорт в разы меньше?
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За возможность смотреть спортивные трансляции финны платят в разы больше, чем эстонцы.
За возможность смотреть спортивные трансляции финны платят в разы больше, чем эстонцы. Фото: Adam Vaughan

Для того, чтобы наши северные соседи смогли смотреть NHL, премьер-лигу или «Формулу-1», им нужно платить 45 евро в месяц.

Как и в Эстонии, права на трансляцию этих лиг принадлежат Viaplay. Но если в Эстонии за вышеперечисленные лиги нужно платить 9,99 евро в месяц, то в Финляндии это удовольствие обойдется уже в 44,99 евро.

Газета Ilta-Sanomat пишет, что недавно Viaplay повысил стоимость пакета на пять евро. Причем за два года услуга существенно подорожала – в 2020 году спортивный пакет стоил 30 евро. Сейчас Viaplay не предлагает в Финляндии отдельного спортивного пакета.

Также издание отмечает, что эстонцы за ту же самую вещь платят в разы меньше. В Швеции за возможность смотреть спортивные трансляции Viaplay нужно заплатить 49 евро, в Дании 67, а в Норвегии 68 евро.

Когда Ilta-Sanomat спросила, почему эстонцы, по сравнению с другими, должны так мало платить за услугу, директор по маркетингу Viaplay Эрика Мирамо ответила следующее:

«Отличия формирование цены предприятия в разных странах связаны с тем, что каждая страна – отдельная рыночная зона. Отличия возникают, например, из-за расходов на производство, стоимости прав на трансляцию спортивных мероприятий и маркетинга».

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