СКРЫЛСЯ С МЕСТА ⟩ Автомобиль задел остановившуюся у обочины легковушку и ее водителя

Вызванный на помощь знакомый привез топливо и припарковал свой Volkswagen Touran за легковым автомобилем, в котором закончилось горючее. Через несколько мгновений проезжавший неизвестный автомобиль ударил Volkswagen Touran в боковое зеркало со стороны пассажира, а также водителя, который вместе с приятелем находился снаружи.