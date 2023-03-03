Вчера около половины девятого вечера в волости Камбья на 196-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа произошло дорожно-транспортное происшествие. В автомобиле, которым управлял 48-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, закончилось топливо.
СКРЫЛСЯ С МЕСТА ⟩ Автомобиль задел остановившуюся у обочины легковушку и ее водителя
Автомобиль задел остановившуюся у обочины легковушку и ее водителя
Вызванный на помощь знакомый привез топливо и припарковал свой Volkswagen Touran за легковым автомобилем, в котором закончилось горючее. Через несколько мгновений проезжавший неизвестный автомобиль ударил Volkswagen Touran в боковое зеркало со стороны пассажира, а также водителя, который вместе с приятелем находился снаружи.
Неизвестный автомобиль покинул место происшествия. Пострадавший водитель отказался ехать в больницу на скорой помощи.
Полиция просит водителя темного Volvo, который сбил человека и ударил автомобиль в долине Татра и скрылся с места происшествия, связаться с полицией.