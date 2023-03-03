Отчет: влияние украинских беженцев на население Эстонии оказалось не таким сильным

В начале войны Центр мониторинга развития предполагал в своих сценариях, что в Эстонии останутся 10 000, 30 000 или 60 000 беженцев. «Мы предполагали, что рождаемость и смертность военных беженцев не будет отличаться от рождаемости и смертности граждан Эстонии. Однако за год мы узнали больше о половых и возрастных признаках прибываюших, это влияет на то, каким может стать население Эстонии в будущем», - отметил эксперт Центра мониторинга развития Мярт Массо.

В прошлогоднем прогнозе Центр мониторинга развития оценил прирост населения Эстонии как больший из-за влияния военных беженцев, так как более высокая доля женщин среди иммигрантов увеличивает рождаемость. Согласно последним данным, доля мужчин, приехавших в Эстонию, выше, чем ожидалось. Поэтому, в связи с обновленным распределением по возрасту и половому признаку, можно ожидать, что положительное влияние на население будет уменьшаться быстрее. «Будущая модель миграции военных беженцев неизбежно зависит от окончания войны и дальнейшего развития украинского общества», - уточнил Массо.

«Для того, чтобы население Эстонии не сократилось к концу века, необходимо увеличение рождаемости не менее чем на 10 процентов или положительное сальдо миграции в среднем на 3900 человек в год. Либо сочетание увеличения рождаемости и положительного сальдо миграции», - сказал Мярт Массо и подчеркнул, что для устойчивости и сплоченности постоянного населения общества также необходима интеграция прибывших людей.