Возможное переселение украинских военных беженцев в Эстонию несколько отсрочит сокращение населения Эстонии, но влияние иммиграции будет короче по сравнению с предыдущими прогнозами, говорится в опубликованном отчете Центра мониторинга развития «Украинские военные беженцы в Эстонии – население и интеграция».
Отчет: влияние украинских беженцев на население Эстонии оказалось не таким сильным
В начале войны Центр мониторинга развития предполагал в своих сценариях, что в Эстонии останутся 10 000, 30 000 или 60 000 беженцев. «Мы предполагали, что рождаемость и смертность военных беженцев не будет отличаться от рождаемости и смертности граждан Эстонии. Однако за год мы узнали больше о половых и возрастных признаках прибываюших, это влияет на то, каким может стать население Эстонии в будущем», - отметил эксперт Центра мониторинга развития Мярт Массо.
В прошлогоднем прогнозе Центр мониторинга развития оценил прирост населения Эстонии как больший из-за влияния военных беженцев, так как более высокая доля женщин среди иммигрантов увеличивает рождаемость. Согласно последним данным, доля мужчин, приехавших в Эстонию, выше, чем ожидалось. Поэтому, в связи с обновленным распределением по возрасту и половому признаку, можно ожидать, что положительное влияние на население будет уменьшаться быстрее. «Будущая модель миграции военных беженцев неизбежно зависит от окончания войны и дальнейшего развития украинского общества», - уточнил Массо.
«Для того, чтобы население Эстонии не сократилось к концу века, необходимо увеличение рождаемости не менее чем на 10 процентов или положительное сальдо миграции в среднем на 3900 человек в год. Либо сочетание увеличения рождаемости и положительного сальдо миграции», - сказал Мярт Массо и подчеркнул, что для устойчивости и сплоченности постоянного населения общества также необходима интеграция прибывших людей.
По данным Департамента социального страхования, с начала войны в Эстонию въехало 122 554 человека, из которых 55 792 выехали из страны, а 66 762 остались. По данным Департамента статистики, в прошлом году к населению Эстонии прибавилось 31 584 человека из Украины. Почти двукратная разница по сравнению с данными Департамента социального страхования связана с тем, что лишь часть прибывших в Эстонию военных беженцев ходатайствовала и получила временную защиту, приравненную к виду на жительство.
Интеграция украинских военных беженцев в эстонское общество зависит от готовности членов эстонского общества принять и поддержать новых жителей, а также от состояния экономики, включая возможности трудоустройства.
Поддержка эстонским населением принятия украинских военных беженцев до сих пор была высокой, а переход украинцев к трудовой жизни поддерживался текущим состоянием экономики и нехваткой рабочей силы. «Охлаждение экономики означает снижение кадрового желания компаний, что увеличивает уровень безработицы среди населения. Это, в свою очередь, также влияет на обращение людей из Украины на рынок труда Эстонии», - добавил эксперт Центра мониторинга развития.
Краткий отчет «Украинские беженцы войны в Эстонии - численность и интеграция» является частью исследовательского направления Центра мониторинга развития «Долгосрочные последствия российско-украинской войны для Эстонии».
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