Государственный суд не удовлетворил кассационную жалобу, поданную телекоммуникационной фирмой Tele2, что положило конец судебному спору об организации совместных закупок услуги связи, и в качестве государственного оператора связи вместо прежней Tele2 продолжит работу компания Telia.
Исход спора: услугу госоператора связи в Эстонии вместо Tele2 будет предлагать Telia
Об этом BNS сообщили в Государственном ИТ-центре (RIT), напомнив, что спор в суде был о том, принял ли центр как закупающая организация правомерное решение, признав предложение Tele2 не соответствующим требованиям, а предложение Telia - соответствующим и успешным.
Суды всех инстанций пришли к выводу, что решения RIT о закупках были законными, а публично озвученные обвинения Tele2 против закупщика были безосновательными.
«Апелляционная комиссия по госзакупкам решила, что RIT действовала в качестве закупщика правомерно, исходя из условий основных документов госзакупок при проведении процесса. С этим мнением согласились и административный суд, и окружной суд», — пояснила начальник отдела права и закупок RIT Мирьям Виросийм-Кухи.
«Поскольку Госсуд не принял кассационную жалобу, решения судов первой и второй инстанции вступили в законную силу. Это означает, что теперь, после вступления в силу рамочного соглашения, более 60 организаций могут окончательно подписать новый договор о закупках услуг связи», - сказала она.
В будущем учреждения в дополнение к обычным услугам связи смогут использовать и самообслуживание, что сделает управление делами более быстрым и менее обременительным. В случае необходимости в этих услугах также могут использоваться технологии VoLTE и VoWif.
В июле прошлого года RIT объявила о закупке услуг связи на ближайшие четыре года, которую выиграла Telia. Однако Tele2, недовольная решением, обратилась в суд. На сегодняшний день все судебные инстанции подтвердили, что предложение, поданное Tele2, было условным и не соответствовало технической спецификации закупки.