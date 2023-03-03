Исход спора: услугу госоператора связи в Эстонии вместо Tele2 будет предлагать Telia

Об этом BNS сообщили в Государственном ИТ-центре (RIT), напомнив, что спор в суде был о том, принял ли центр как закупающая организация правомерное решение, признав предложение Tele2 не соответствующим требованиям, а предложение Telia - соответствующим и успешным.

Суды всех инстанций пришли к выводу, что решения RIT о закупках были законными, а публично озвученные обвинения Tele2 против закупщика были безосновательными.

«Апелляционная комиссия по госзакупкам решила, что RIT действовала в качестве закупщика правомерно, исходя из условий основных документов госзакупок при проведении процесса. С этим мнением согласились и административный суд, и окружной суд», — пояснила начальник отдела права и закупок RIT Мирьям Виросийм-Кухи.

«Поскольку Госсуд не принял кассационную жалобу, решения судов первой и второй инстанции вступили в законную силу. Это означает, что теперь, после вступления в силу рамочного соглашения, более 60 организаций могут окончательно подписать новый договор о закупках услуг связи», - сказала она.

В будущем учреждения в дополнение к обычным услугам связи смогут использовать и самообслуживание, что сделает управление делами более быстрым и менее обременительным. В случае необходимости в этих услугах также могут использоваться технологии VoLTE и VoWif.