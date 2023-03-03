Президент Республики Алар Карис на этой неделе находится с визитом в Южной Эстонии, в четверг он также посетил садоводческое хозяйство Канепи.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Президент Карис любуется цветами в Южной Эстонии
Исполнительный руководитель садоводческого хозяйства Канепи Маргус Вахтрамяэ подробно ознакомил президента со своими владениями. Глава государства также задал ему вопросы и сделал запись в гостевой книге.
О визите в садоводческое хозяйство президенту Карису будут напоминать горшки с примулами и нарциссами, переданные ему Вахтрамяэ.
После посещения хозяйства президент заехал в волость Камбья Тартуского уезда, где ознакомился с работой предприятия Andre Farm. Вечером глава государства прибыл в Пылвамаа и встретился с игроками пылваского гандбольного клуба Servit.
В пятницу он планирует посетить садоводческую школу Ряпина, деревенский центр Леэваку, предприятие по производству клееных конструкций Arcwood, а также работающее в волости Ряпина предприятие по переработке немытой овечьей шерсти OÜ Villatooted.