ГАЛЕРЕЯ ⟩ Президент Карис любуется цветами в Южной Эстонии

Исполнительный руководитель садоводческого хозяйства Канепи Маргус Вахтрамяэ подробно ознакомил президента со своими владениями. Глава государства также задал ему вопросы и сделал запись в гостевой книге.

О визите в садоводческое хозяйство президенту Карису будут напоминать горшки с примулами и нарциссами, переданные ему Вахтрамяэ.

После посещения хозяйства президент заехал в волость Камбья Тартуского уезда, где ознакомился с работой предприятия Andre Farm. Вечером глава государства прибыл в Пылвамаа и встретился с игроками пылваского гандбольного клуба Servit.