Борис Тух ⟩ Фильм о Первой мировой войне, обязанный своим триумфом войне нынешней

Что тот солдат, что этот

Желания солдата в окопе элементарны: еда, сон и – last not least – то, чего он безусловно лишен: женская ласка и тепло. Роман начинался с того, что на передовую наконец прибыла полевая кухня: повар приготовил еду в расчете на списочный состав роты, 150 человек, но накануне рота угодила под обстрел из крупнокалиберных орудий и в живых осталось всего 80. Повар имел приказ накормить полтораста солдат и – о типичная армейская тупость и боязнь не выполнить приказания – не приступал к раздаче; дело чуть не дошло до потасовки, но появился офицер и приказал всех накормить досыта. Майлстоун перенес этот эпизод в середину фильма, у Бергера он тоже есть, но в его картине сам конфликт куда-то отодвигается, режиссеру важно показать скученность солдатской толпы, тянущиеся к кухне котелки; масса заслоняет любую индивидуальность, да на войне ей и не место, чтобы выжить, она должна нивелироваться, затаиться или вообще раствориться в коллективе.