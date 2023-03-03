Борис Тух ⟩ Фильм о Первой мировой войне, обязанный своим триумфом войне нынешней

И вот эпизод, который и в романе, и в фильме Майлстоуна был очень важен, а здесь он становится самым знаковым, если говорить о том, как в смертельное противоборство вовлекаются люди, между которыми нет конфликта, но их подчинил себе закон войны: убей врага, не то он тебя убьет. В оставленной крупнокалиберным снарядом воронке, на дне которой успело образоваться озерцо, схватываются в рукопашной Пауль и немолодой французский солдат. Их поединок, смертельная драка в грязи, снята с предельной натуралистичностью, так, чтобы зритель испытал ужас, тоску и отвращение; клинок Пауля пробивает шинель француза и доходит до сердца, раненый умирает долго, его хрипы приводят Пауля в отчаяние, он смачивает водой платок, выжимает его в рот умирающему, пытается помочь ему. Бесполезно. Пауль достает из кармана шинели француза его солдатскую книжку и семейное фото; в этот момент к герою приходит догадка о противоестественности войны, он размазывает по грязному лицу слезы раскаяния и отчаяния. Прости меня за то, что я тебя убил. Но в финале он все равно, увлекаемый общим бестолковым и отчаянным порывом, будет бежать в последнюю в своей жизни атаку – по приказу, который уже ничего не изменит.