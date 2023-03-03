КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Путаница с рейтингами: неужели Кая Каллас падет, а Мартин Хельме придет?

Обнародованные несколькими социологическими фирмами в первых числах марта рейтинги политических предпочтений граждан Эстонии имели очень сильные отличия между собой. При этом самый большой «разброс» в числах был связан с показателями партии EKRE. Парадоксальным образом сейчас этой партии на руку играют скорее скромные, чем впечатляющие позиции в рейтинговых таблицах, пишет журналист Павел Соболев.
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В четверг, за три дня до дня выборов в Рийгикогу, социологические фирмы опубликовали новые данные предпочтений избирателей. Обнародованная информация вызвала к себе повышенный интерес не только в силу лишь того, что речь шла о последнем «настроенческом» замере перед главным днем голосования. Дополнительную интригу сообщили слишком уж бросающиеся в глаза различия в распространенных разными компаниями раскладах. В самую первую очередь обратила на себя внимание большая амплитуда в показателях партии EKRE, которая в одних таблицах вплотную приблизилась к лидирующей позиции (и даже стала «теневым лидером»), а кое-где даже выбыла из первой тройки.
Весьма радужной картина для EKRE выглядела в результатах свежего исследования, проведенного фирмой RAIT Faktum & Ariko. Она не составляет рейтинги партий на постоянной основе, но традиционно проводит такое исследование прямо перед выборами. Представители этой компании утверждают, что при выборах трех предыдущих созывов парламента именно полученные ею данные были самыми близкими к фактическим результатам, и в этот раз RAIT Faktum & Ariko предложила такую призовую тройку: реформисты - 24 %, EKRE - 22%, центристы - 17 %.
Зато куда менее приятная для EKRE картина была представлена в результатах последнего исследования социологической службы Kantar Emor. Согласно этим результатам, реформистов поддержали 29% респондентов, Центристская партия заняла второе место с 16%, Eesti 200 - третье с 15,3%, а EKRE можно обнаружить лишь на четвертой строчке с показателем в 14,3%.
А вот свежий опрос, проведенный по заказу НКО Ühiskonnauuringute Instituut и Norstat свидетельствует о максимальном приближении EKRE к реформистам. Партия реформ все же опередила EKRE по суммарным результатам четырех недель, но проведенные аналитиками расчеты выявили, что на последней неделе EKRE уже могла опережать по популярности Партию реформ. Неофициальные данные за неделю с 21 по 27 февраля предполагают, что поддержка EKRE могла составить 25,2 %, а Партии реформ - 24,8 % респондентов.
Дисциплинированность электората может нести в себе скрытый риск
Однако если в достаточно отдаленные от выборов временные периоды высокие рейтинги какой-либо партии всегда становятся для нее источником гордости, то непосредственно в финальной части предвыборной гонки очень хорошие данные замера могут парадоксальным образом быть для партии плохим сигналом, в том смысле, что могут сыграть с ней злую шутку, поскольку могут мобилизовать на выборы сторонников конкурентов, в иных ситуациях предпочитавших пассивные формы выражения своих политических преференций.
Вероятно, особенно актуальна опасность такой шутки оказывается как раз для EKRE, поскольку эта партия хорошо известна тем, что обладает исключительно дисциплинированными сторонниками. Это полезный актив, но в то же время этот нюанс означает, что за эту партию исправно голосует уже сформировавшийся круг ее поклонников, который столь же ясно заявляет свою позицию и социологам по телефону, и особых надежд на улучшение на выборах того результата, что был получен социологами, не имеется.
А вот партии с менее дисциплинированными сторонниками всегда должны исходить из того, что очень зависят от эвентуальных настроений людей, которые могут отдать свой голос, а могут и не отдать. Поэтому реальный результат у них может оказаться как изрядно выше, так и порядочно ниже озвученных социологами ожиданий. При этом первый вариант особенно вероятен тогда, когда не имеющие твердой привычки голосовать избиратели могут ощутить желание не столько помочь победить той партии, которая им умеренно нравится, сколько помешать выиграть той партии, которая им активно неприятна.
Спорная риторика EKRE на тему войны насторожила даже аполитичных граждан
В тех цифрах, что были распространены в последние дни фирмами RAIT Faktum & Ariko и Norstat, как раз можно различать предпосылки для создания такой ситуации. Многими экспертами отмечается, что главной темой на этих выборах по понятным причинам стали вопросы обороны и безопасности, и очень легко представить себе человека, который не видит большой разницы между победами на выборах реформистов, центристов или даже, допустим, социал-демократов или «Отечества» (пусть это уже и совсем фантастические варианты), потому что принципиальных различий во взглядах этих партий на войну в Украине и на то, как Эстония должна вести себя в контексте этой войны, нет.
А вот в предвыборной риторике партии EKRE на тему войны в Украине часто звучали довольно спорные суждения, вряд ли эстонскими избирателями остались не замеченными слухи об имевшихся контактах между EKRE и ЧВК «Вагнер», пусть и избыточно карикатурно подтвержденные от имени Евгения Пригожина на одном из подконтрольных ему ресурсов, поэтому очень легко допустить, что будто бы резко возросшая вероятность победы EKRE на выборах подтолкнет немалое количество людей к тому, чтобы своими голосами постараться помешать этой победе случиться.
При этом в мирное время EKRE могла и не быть для этих людей настолько раздражающим фактором, чтобы гнать их на участки или прибегать к возможности электронного голосования ради противодействия правым консерваторам. Гомофобные и ксенофобные мантры лидеров EKRE годами не столько возмущали, сколько смешили очень многих жителей Эстонии, и казались им достаточно безобидной блажью, которая никаких настоящих рисков для эстонского общества не несет. Война, однако, задает совсем другой «эмоциональный» коленкор, и к частым совпадениям в риторике EKRE и Кремля у многих жителей Эстонии сейчас никак не получается относиться легкомысленно.
Таким образом, как это ни странно, но сейчас партии EKRE было бы полезно, если бы активнее всего среди населения тиражировались бы из результатов последних опросов те данные, что представила Kantar Emor, в которых EKRE смотрится настолько скромно, что это вполне может даже «усыпить бдительность» тех граждан, что вообще-то крайне незаинтересованы в успехе EKRE на выборах.
C высоких рейтингов EKRE могут состричь купоны «Ээсти 200» и социал-демократы
Вполне вероятно, что EKRE и сама отдает себе в этом отчет, поскольку ближе к концу февраля от этой партии стало звучать все меньше скандальных заявлений на внешнеполитические темы, и это выглядит так, словно лидеры EKRE решили, что сторонникам партия уже успела как следует напомнить о себе, а вот умеренных противников в последние дни-недели перед выборами лучше дополнительно не злить. И именно в русле этой логики как раз прекрасная для EKRE статистика от RAIT Faktum & Ariko и Norstat может вызывать у этой партии озабоченность.
Однако совсем не обязательно, что в ситуации, когда EKRE выглядит - на одном из представленных социологами предполагемых «срезов реальности» - абсолютно равным по силе с реформистами претендентом на первое место, «внеплановый» поток голосов получит именно Партия реформ. Вполне возможен и такой вариант, когда люди в своем желании противодействовать EKRE почувствуют мотивацию обязательно помочь оказаться в парламенте тем партиям, что особенно категорично исключают для себя возможность сотрудничества с EKRE.
Следование этому расчету повысит шансы на создание новой правящей коалиции без участия EKRE. В этом случае главными выгодоприобретателями от комплиментарных для EKRE рейтингов могут оказаться «Ээсти 200» и социал-демократы. Такое развитие событий в некотором роде было бы созвучно пожеланию президента Эстонии к избирателям, сделанным после того, как он отдал свой голос электронным путем в библиотеке деревни Кийдъярве, где Алар Карис призвал соотечественников не позволить выборам превратиться в поединок двух наиболее противоборствующих партий.