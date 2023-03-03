КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Путаница с рейтингами: неужели Кая Каллас падет, а Мартин Хельме придет?

Спорная риторика EKRE на тему войны насторожила даже аполитичных граждан

В тех цифрах, что были распространены в последние дни фирмами RAIT Faktum & Ariko и Norstat, как раз можно различать предпосылки для создания такой ситуации. Многими экспертами отмечается, что главной темой на этих выборах по понятным причинам стали вопросы обороны и безопасности, и очень легко представить себе человека, который не видит большой разницы между победами на выборах реформистов, центристов или даже, допустим, социал-демократов или «Отечества» (пусть это уже и совсем фантастические варианты), потому что принципиальных различий во взглядах этих партий на войну в Украине и на то, как Эстония должна вести себя в контексте этой войны, нет.

А вот в предвыборной риторике партии EKRE на тему войны в Украине часто звучали довольно спорные суждения, вряд ли эстонскими избирателями остались не замеченными слухи об имевшихся контактах между EKRE и ЧВК «Вагнер», пусть и избыточно карикатурно подтвержденные от имени Евгения Пригожина на одном из подконтрольных ему ресурсов, поэтому очень легко допустить, что будто бы резко возросшая вероятность победы EKRE на выборах подтолкнет немалое количество людей к тому, чтобы своими голосами постараться помешать этой победе случиться.