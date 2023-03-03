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АНАЛИТИК ⟩ Таллиннский рынок недвижимости просыпается, но цены скорее всего будут снижаться

rus.postimees.ee
Таллиннский рынок недвижимости просыпается, но цены скорее всего будут снижаться
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Рынок недвижимости в феврале принял более нормальный вид, и большое падение цен начала года было преодолено даже в Таллинне. Рынок дружелюбно повернулся в сторону покупателей, и они начали присматриваться к новым квартирам, пишет аналитик Uus Maa Ристо Вяхи.

Несмотря на некоторые положительные изменения, мы не можем преодолеть рост процентных ставок и рецессию экономики. Кредит станет еще дороже, а купить вожделенную квартиру вскоре смогут лишь высокооплачиваемые покупатели и те, кто может приобрести жилье без участия банка либо с большим самофинансированием.

Несмотря на оживление рынка, количество сделок остается ниже по сравнению с цифрами годичной давности, а уровень цен становится более волатильным, больше зависящим от доли новых квартир. Тем не менее ежегодный рост цен постепенно останавливается, потому что прошлогодняя высокая сравнительная база начинает оказывать все большее влияние, и вскоре мы увидим не увеличение, а снижение цен.

Следовательно, на рынке продолжает править бал покупатель, и для достижения более высоких темпов продаж продавцы должны быть готовы к компромиссам. Несмотря на то, что даже сейчас наблюдается ажиотаж в отношении некоторых особенных и сравнительно недорогих объектов, большинство предложений не реализованы.

Таллинн начинает просыпаться

В феврале в Таллинне было продано 617 квартир (в январе - 457). Как и следовало ожидать, рынок квартир вновь ожил после затишья в начале года, и в феврале стало проводиться больше просмотров и заключаться больше договоров. Медианная цена за квадратный метр составила 2774 евро, что на 5,1% больше, чем в январе, и на 8,4% больше, чем в феврале прошлого года.

А вот в Тарту количество сделок уменьшилось, и в феврале из рук в руки перешли 83 квартиры (в январе - 126), медианная цена которых составила 2605 евро за квадратный метр. По сравнению с январем уровень цен повысился на 10,9%, а за год - на 33%. Здесь и в дальнейшем хорошо просматривается, что годовой рост, уже подтвержденный статистикой в столице, еще не достиг других городов.

В Пярну за февраль продана 101 квартира (в январе - 74), медианная цена квадратного метра которых составила 2055 евро. Хотя уровень цен снизился на 1,9% по сравнению с январем, за год он все же вырос на 23,4%.

В приграничном городе Нарва было продано 48 квартир (46 в январе) по средней цене 550 евро за квадратный метр. Если за месяц цена выросла на 7%, то за год - на 26,4%.

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