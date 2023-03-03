Прибывающие в Эстонию украинские беженцы предпочитают не уточнять свою национальность

В рамках рассмотрения ходатайств о предоставлении международной и временной защиты в числе прочего собираются данные о национальности человека, но беженцы вправе отмечать национальность по своему усмотрению и самоопределению, говорится в ответе министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса на запрос депутата Рийгикогу Яака Валге (EKRE), пожелавшего уточнить национальный состав прибывающих в Эстонию украинских беженцев, пишет Rus.ERR.

Так, в период с 10 марта 2022 года по 9 февраля 2023 года украинские беженцы подали 43 088 ходатайств о предоставлении временной защиты, из которых 13 408 человек отметили в графе «национальность», что они украинцы.

Возможностью не уточнять национальность воспользовались 29 353 человека. Русскими себя назвали 211 украинских беженцев, армянами 16, азербайджанцами 19, молдаванами 10, белорусами 10.