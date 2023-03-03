Уточнение национальности при заполнении ходатайства о временной защите для прибывающих в Эстонию украинских беженцев не является обязательным.
Прибывающие в Эстонию украинские беженцы предпочитают не уточнять свою национальность
В рамках рассмотрения ходатайств о предоставлении международной и временной защиты в числе прочего собираются данные о национальности человека, но беженцы вправе отмечать национальность по своему усмотрению и самоопределению, говорится в ответе министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса на запрос депутата Рийгикогу Яака Валге (EKRE), пожелавшего уточнить национальный состав прибывающих в Эстонию украинских беженцев, пишет Rus.ERR.
Так, в период с 10 марта 2022 года по 9 февраля 2023 года украинские беженцы подали 43 088 ходатайств о предоставлении временной защиты, из которых 13 408 человек отметили в графе «национальность», что они украинцы.
Возможностью не уточнять национальность воспользовались 29 353 человека. Русскими себя назвали 211 украинских беженцев, армянами 16, азербайджанцами 19, молдаванами 10, белорусами 10.
Представителей остальных национальностей было менее десяти, а три украинских беженца заявили, что они по национальности являются эстонцами.