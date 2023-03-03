Новый взгляд ⟩ Особенная красота на выставке в Fotografiska

Софи живет со своей семьей в потрясающе фотогеничной усадьбе 16-го века, которая располагается в деревне Эйленштедт близ Магдебурга, земля Саксония-Анхальт в Германии. Фотографии рассказывают о повседневной жизни подростка, обычных сложностях пубертата в интерьерах фамильного дома и на фоне радостей сельской жизни (см. галерею здесь). Все, как обычно, за вычетом того, что героиня фотосерии Софи родилась с синдромом Дауна.

Своей выставкой Снежана фон Бюдинген-Дыба (иногда в медиа пишут ее полное имя) хочет показать красоту и сложность «необычности». По сути, это продолжение разговора о принятии и включении, начатого еще в прошлом веке. Например, в русскоязычном пространстве этой проблемой озаботился почти четверть века назад Игорь Неупокоев – создатель труппы «Театра простодушных». Инклюзия в ее прямой форме нередко раздражает часть общества, убежденную в своей «нормальности».

Искусство выступает здесь своего рода фильтром, который регулирует восприятие людей с особыми потребностями или же просто с особенностями поведения и внешности. Выставка, по мнению автора, не столько включает Софи в мир других, сколько этих самых других приобщает к «миру Софи» с помощью фотографической оптики и художественного отбора.