С 3 марта в таллиннской Fotografiska открывается выставка немецкой фотохудожницы Снежаны фон Бюдинген «Встречи с Софи». Серия больших цветных фотоотпечатков рассказывает историю взросления девочки, родившейся с синдромом Дауна. Фотографии решены в подчеркнуто живописной эстетике, отсылая к лучшим образцам жанрового фотопортрета в традиции XIX века.
Новый взгляд ⟩ Особенная красота на выставке в Fotografiska
Софи живет со своей семьей в потрясающе фотогеничной усадьбе 16-го века, которая располагается в деревне Эйленштедт близ Магдебурга, земля Саксония-Анхальт в Германии. Фотографии рассказывают о повседневной жизни подростка, обычных сложностях пубертата в интерьерах фамильного дома и на фоне радостей сельской жизни (см. галерею здесь). Все, как обычно, за вычетом того, что героиня фотосерии Софи родилась с синдромом Дауна.
Своей выставкой Снежана фон Бюдинген-Дыба (иногда в медиа пишут ее полное имя) хочет показать красоту и сложность «необычности». По сути, это продолжение разговора о принятии и включении, начатого еще в прошлом веке. Например, в русскоязычном пространстве этой проблемой озаботился почти четверть века назад Игорь Неупокоев – создатель труппы «Театра простодушных». Инклюзия в ее прямой форме нередко раздражает часть общества, убежденную в своей «нормальности».
Искусство выступает здесь своего рода фильтром, который регулирует восприятие людей с особыми потребностями или же просто с особенностями поведения и внешности. Выставка, по мнению автора, не столько включает Софи в мир других, сколько этих самых других приобщает к «миру Софи» с помощью фотографической оптики и художественного отбора.
Это не просто трогательная, но в первую очередь обостренно красивая история тепла и близости. Одиночество Софи понимается тут не одномерно – она несколько отдалена от сверстников, но зато тесно связана с природой, близкими, привычным миром, который составляет ее микрокосм. Взросление Софи – это взросление человека как такового, оно проходит те же этапы и отвечает на те же вызовы, которые характеризуют жизнь абстрактного «среднего человека».
«С первой же минуты Софи показалась мне очаровательной, - рассказывает Снежана фон Бюдинген в пресс-релизе к выставке. - Ее характер, то, как она взаимодействовала с окружающим миром, та маленькая идиллия, в которой она жила, казалось, источали некую мечтательную и меланхоличную магию. Я начала фотографировать Софи в 2017 году, когда ей было 18 лет, и она только что закончила учебу. Это был период нежного и захватывающего подросткового возраста, когда девочка вырастает в женщину, когда все чувства необычайно сильны, а любовь кажется самым главным в жизни», - поясняет фотограф. Фотопроект Снежаны и Софи продолжается и сегодня.
Снежана фон Бюдинген-Дыба родилась в 1983 году в Перми и живет в Германии. Она сосредоточивается на портретной фотографии в ее социальном измерении. Ее работы публиковались в TIME, Polka, British Journal of Photography, Der Spiegel, 6MOIS. Фотограф выходила в финал премии Leica Oscar Barnack Award и SONY World Photography Award, а также выставлялась в музеях и галереях по всему миру (Fotografiska Museum Stockholm, Leica Gallery Frankfurt, National Portrait Gallery London, ClampArt Gallery NY, Сомерсет Хаус в Лондоне и так далее).
Выставка в таллиннской Fotografiska продлится до 3 сентября.