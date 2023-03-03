Керсти Виру, тренер лучшей эстонский прыгуньи в высоту Кармен Бруус, отметила, что разгоревшийся вокруг Мехиса Виру скандал неизбежно оставил следы и на подготовке спортсменки к соревнованиям.
Керсти Виру: хочется верить, что Кармен сумеет быть выше всего этого
На нарушившего кодекс тренерской этики Мехиса Виру Федерация легкой атлетики наложила наказание – бессрочное отстранение от тренерской деятельности. Бруус из-за этого осталась без тренера. Сейчас ей помогает жена Мехиса Керсти Виру.
На чемпионате Европы в Стамбуле Кармен Бруус преодолела отметку 1.87 м – это лучший результат сезона, но в финал легкоатлетка пройти не смогла. В интервью, которое Керсти Виру дала ERR, она отметила, что подготовка к соревнованиям проходила сложнее обычного.
«Я была готова к тому, что она может сегодня и ноль получить, - сказала Виру. – Начало у Кармен было относительно нестабильным – один прыжок получился отлично, второй нет. Но она сумела взять себя в руки и с каждым разом улучшала выступление. Хотелось бы верить, что Кармен молода и сумеет быть выше всего этого», - закончила Керсти Виру.