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Керсти Виру: хочется верить, что Кармен сумеет быть выше всего этого

rus.postimees.ee
Керсти Виру: хочется верить, что Кармен сумеет быть выше всего этого
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Керсти Виру, Стамбул, чемпионат Европы 2023.
Керсти Виру, Стамбул, чемпионат Европы 2023. Фото: Tairo Lutter

Керсти Виру, тренер лучшей эстонский прыгуньи в высоту Кармен Бруус, отметила, что разгоревшийся вокруг Мехиса Виру скандал неизбежно оставил следы и на подготовке спортсменки к соревнованиям.

На нарушившего кодекс тренерской этики Мехиса Виру Федерация легкой атлетики наложила наказание – бессрочное отстранение от тренерской деятельности. Бруус из-за этого осталась без тренера. Сейчас ей помогает жена Мехиса Керсти Виру.

На чемпионате Европы в Стамбуле Кармен Бруус преодолела отметку 1.87 м – это лучший результат сезона, но в финал легкоатлетка пройти не смогла. В интервью, которое Керсти Виру дала ERR, она отметила, что подготовка к соревнованиям проходила сложнее обычного.

«Я была готова к тому, что она может сегодня и ноль получить, - сказала Виру. – Начало у Кармен было относительно нестабильным – один прыжок получился отлично, второй нет. Но она сумела взять себя в руки и с каждым разом улучшала выступление. Хотелось бы верить, что Кармен молода и сумеет быть выше всего этого», - закончила Керсти Виру.

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