Американский разворот и награда за мужество - то, что вы не знали о выставках собак

Хендлинг - это показ собаки на выставке. Хендлер - человек, который показывает собаку на выставке. Может показаться, что ничего в этом интересного и сложного нет, но все это лишь на первый взгляд, потому что в этом виде спорта борьба за первое место идет такая, какая даже не снилась профессиональным спортсменам. И то, что конкуренты ради победы могут пойти даже на убийство… но об этом позже.