Американский разворот и награда за мужество - то, что вы не знали о выставках собак

Несколько раз в неделю просторный зал в начале улицы Раннамыйза погружается в хаос - сюда со своими владельцами съезжаются собаки всех пород и размеров, от крохотных такс до хаски и веймаранеров. Но неразбериха лишь на первый взгляд, на самом деле, тут идет серьезная работа: собак учат красиво выступать в ринге, ведь от этого зависит оценка. А еще красиво выступать учат хендлеров - людей, которые показывают собак, и от которых во многом зависит оценка, которую выставят судьи.
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