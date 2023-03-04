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Американский разворот и награда за мужество - то, что вы не знали о выставках собак

Американский разворот и награда за мужество - то, что вы не знали о выставках собак
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Хендлинг - очень серьезный вид дрессировки.
Хендлинг - очень серьезный вид дрессировки. Фото: Inna Melnikova

Несколько раз в неделю просторный зал в начале улицы Раннамыйза погружается в хаос - сюда со своими владельцами съезжаются собаки всех пород и размеров, от крохотных такс до хаски и веймаранеров. Но неразбериха лишь на первый взгляд, на самом деле, тут идет серьезная работа: собак учат красиво выступать в ринге, ведь от этого зависит оценка. А еще красиво выступать учат хендлеров - людей, которые показывают собак, и от которых во многом зависит оценка, которую выставят судьи.

Хендлинг - это показ собаки на выставке. Хендлер - человек, который показывает собаку на выставке. Может показаться, что ничего в этом интересного и сложного нет, но все это лишь на первый взгляд, потому что в этом виде спорта борьба за первое место идет такая, какая даже не снилась профессиональным спортсменам. И то, что конкуренты ради победы могут пойти даже на убийство… но об этом позже.

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