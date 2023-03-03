Активист говорит, что его целью было проверить последовательность действий полиции и что сожжение фотографии политического лидера подпадает под действие свободы слова. Об этом пишет Yle.
ВИДЕО ⟩ В Хельсинки у посольства РФ сожгли фото Путина. Что предпримет полиция?
В четверг днем перед посольством РФ в Хельсинки была сожжена фотография президента России Владимира Путина.
Putin alas, Venäjä ulos!— Henrik Jaakkola (@HenrikJaakkola) March 2, 2023
Tänään torstai-iltapäivänä Venäjän suurlähetystöllä poltettiin Venäjän presidentti Vladimir Putinin kuva.
Lisäksi suurlähetystön edustalla esiteltiin Putinia pilkkaavaa ukrainalaista pilapiirrosta.
Tiedoksi @HelsinkiPoliisi ! pic.twitter.com/gbZzgQq6rv
Хенрик Яаккола, который сжег изображение российского президента, считает, что полиция, если она последовательна в своих действиях, должна начать расследование инцидента.
Ранее полиция возбудила уголовное дело по статье УК «Оскорбление чести и достоинства» из-за сожжения во время прокурдской демонстрации фотографии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Полиция сообщила Информационному агентству Финляндии STT, что в связи с сожжением фотографии Путина при необходимости проведет расследование.
Уголовное дело, возбужденное по статье «Оскорбление чести и достоинства», является правонарушением, требующим подачи искового заявления со стороны потерпевшего лица. Такие дела не передаются обвинителю, если объект оскорблений не предъявляет претензий.
Яаккола является политическим экспертом Союза левых сил, но в интервью STT он подчеркнул, что совершил акт как частное лицо. Он также хотел сожжением фотографии показать, что он думает о Путине.