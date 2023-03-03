Бывший исполнительный директор дома попечения в Коэру Раули Тальвисте, обвиняемый в сексуальных преступлениях в отношении престарелых подопечных мужского пола, в апреле предстанет перед судом. Заседания пройдут в здании суда Пайде Пярнуского уездного суда.
Бывшего соцработника и члена EKRE обвиняют в сексуальных преступлениях против пожилых людей
Об этом BNS сообщили в прокуратуре Ляэнеского уезда, отметив, что 60-летнего Тальвисте, работавшего в доме престарелых в Ярвамаа, обвиняют в неоднократном неподобающем и сексуальном поведении с пятью мужчинами, находившимися под его опекой в службе особого ухода.
Прокуратура обвиняет мужчину в неоднократном совершении акта сексуального характера против воли потерпевших и в использовании их беспомощного состояния, при котором они не смогли сопротивляться и понять, что происходит.
Как стало известно следствию, Тальвисте совершал преступления сексуального характера в отношении пожилых подопечных в прачечной, а также в других помещениях.
О преступлениях стало известно, когда один из жителей дома престарелых рассказал об этом своей сестре, было начато расследование. Тальвисте был уволен в прошлом году 9 мая.
Суд рассмотрит уголовное дело Тальвисте в упрощенном порядке.
Политически активный Раули Тальвисте в 2019-2020 годах был членом Центристской партии, а с 5 августа 2021 года является членом EKRE.