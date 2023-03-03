Бывшего соцработника и члена EKRE обвиняют в сексуальных преступлениях против пожилых людей

Об этом BNS сообщили в прокуратуре Ляэнеского уезда, отметив, что 60-летнего Тальвисте, работавшего в доме престарелых в Ярвамаа, обвиняют в неоднократном неподобающем и сексуальном поведении с пятью мужчинами, находившимися под его опекой в ​​службе особого ухода.

Прокуратура обвиняет мужчину в неоднократном совершении акта сексуального характера против воли потерпевших и в использовании их беспомощного состояния, при котором они не смогли сопротивляться и понять, что происходит.

Как стало известно следствию, Тальвисте совершал преступления сексуального характера в отношении пожилых подопечных в прачечной, а также в других помещениях.

О преступлениях стало известно, когда один из жителей дома престарелых рассказал об этом своей сестре, было начато расследование. Тальвисте был уволен в прошлом году 9 мая.

Суд рассмотрит уголовное дело Тальвисте в упрощенном порядке.